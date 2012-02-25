مصرف داروهای تزریقی در ایران ۴ برابر میانگین جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی معین در دومین همایش سلامت روان و رسانه که در بیمارستان امام خمینی برگزار شد افزود: اولویت کرسی یونسکو در آموزش سلامت متناسب با بیماری‌ها است که می‌توان به سلامت روان بیماری‌های قلب و عروق، سرطان، سوانح و حوادث، دیابت، آسم و آلرژی، ایدز، محیط زیست و اعتیاد اشاره کرد.

به گفته وی، سونامی بیماریهای قلب و عروق در کشور رو به افزایش است و همچنین سن ابتلا به سرطان در کشور به زیر ۴۰ سال رسیده است.

معین افزود: شیوع اختلالات روانی در جهان ۲۰ الی ۳۰ درصد است که حضور ۸۰ درصد افراد مبتلا به اختلالات روانی در جهان سوم زندگی می کنند به نحوی که افسردگی اصلیترین علت ناتوانی و از کارافتادگی در سطح جهان است.

وی فقر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی را از عوامل این افزایش دانست و گفت: همچنین انگ و تبعیض از مهمترین علل عدم مراجعه مردم به روان‌پزشکان است به نحوی که ۷۰ درصد مردم به روان‌پزشک مراجعه نمی‌کنند.

رئیس کرسی یونسکو به ۴ ستون اصلی سلامت و امنیت انسانی اشاره کرد و گفت: آزادی و رهایی از ترس، آزادی و رهایی از نیاز، آزادی و زندگی همراه با کرامت، آزادی و رهایی از سوانح و آسیب‌ها از ستون‌های اصلی سلامت هستند.

وی خاطرنشان کرد: عوامل اجتماعی نقش مستقیمی در ایجاد سلامت و ایجاد بیماری‌ها دارند به عنوان مثال در بیماری‌های روان‌پزشکی ۵ درصد مسائل ژنتیکی، ۱۰ درصد وزارت بهداشت و درمان، ۵۵ درصد عوامل اجتماعی و فرهنگی و ۳۰ درصد به نحوه زندگی مربوط می‌شود.

به گفته وی فست فود، وضعیت مسکن، سلامت جمعی، دسترسی به اطلاعات و سیستم بهداشت و درمان، تبعیض و نابرابری، فرار مغز‌ها از جمله آسیب‌های اجتماعی هستند که با افزایش شیوع و بار اختلالات روانی ارتباط دارد.

معین علل افزایش مشکلات روانی در سطح جهان را اختلال در ساختار و پیوندهای خانوادگی، گسترش شهرنشینی، گسترش بیکاری، فقر و گرسنگی، نابرابری جنسی، افزایش نابرابری از بعد اقتصادی دانست.

وی ادامه داد: اگر استرس زمینه محیطی و ژنتیکی را به همراه داشته باشد فرد مستعد اختلالات روانی می‌شود.