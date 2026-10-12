به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌نسب الباجی شامگاه امروز دوشنبه در جلسه بررسی طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، دستگاه‌های خدماتی در حوزه‌های آب، برق، گاز و تلفن نسبت به تعامل با شرکت‌ها تجدید نظر خواهند کرد و اگر همکاری لازم در انتقال حساب‌ها صورت نگیرد، مشکلات این واحدها در ستاد تسهیل استان بررسی نمی‌شود.

وی با اشاره به پیگیری توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در استان ادامه داد: با توجه به سفر اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس به خوزستان، ۱۰ پروژه کلیدی و اولویت‌دار که تأثیر مستقیمی بر ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره‌های ارزشی دارند، شناسایی و برای تصمیم‌گیری نهایی به این کمیسیون ارسال شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان توضیح داد: این طرح‌ها با همفکری اتاق بازرگانی، امور مالیاتی، سازمان امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تدوین شده است و اتاق بازرگانی به عنوان رابط میان دستگاه‌های اجرایی استان و کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه پیگیری این پروژه‌ها را بر عهده دارد.

کاظم‌نسب الباجی بیان کرد: هماهنگی‌های لازم با نمایندگان مردم استان در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده است تا با پیگیری این پروژه‌های دهگانه، زمینه توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی خوزستان بیش از پیش فراهم شود.