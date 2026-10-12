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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

شرکت‌هایی که حسابشان در خوزستان نیست تسهیلات نمی‌گیرند

شرکت‌هایی که حسابشان در خوزستان نیست تسهیلات نمی‌گیرند

اهواز - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: شرکت‌هایی که حساب‌های بانکی خود را به خوزستان منتقل نکنند از دریافت تسهیلات استانی محروم خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌نسب الباجی شامگاه امروز دوشنبه در جلسه بررسی طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، دستگاه‌های خدماتی در حوزه‌های آب، برق، گاز و تلفن نسبت به تعامل با شرکت‌ها تجدید نظر خواهند کرد و اگر همکاری لازم در انتقال حساب‌ها صورت نگیرد، مشکلات این واحدها در ستاد تسهیل استان بررسی نمی‌شود.

وی با اشاره به پیگیری توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در استان ادامه داد: با توجه به سفر اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس به خوزستان، ۱۰ پروژه کلیدی و اولویت‌دار که تأثیر مستقیمی بر ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره‌های ارزشی دارند، شناسایی و برای تصمیم‌گیری نهایی به این کمیسیون ارسال شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان توضیح داد: این طرح‌ها با همفکری اتاق بازرگانی، امور مالیاتی، سازمان امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تدوین شده است و اتاق بازرگانی به عنوان رابط میان دستگاه‌های اجرایی استان و کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه پیگیری این پروژه‌ها را بر عهده دارد.

کاظم‌نسب الباجی بیان کرد: هماهنگی‌های لازم با نمایندگان مردم استان در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده است تا با پیگیری این پروژه‌های دهگانه، زمینه توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی خوزستان بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6975952

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