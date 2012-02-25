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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

سرلیست ائتلاف جهادگران ایران اسلامی تغییر کرد

ائتلاف جهادگران ایران اسلامی ضمن اعلام اسامی نامزدهای این ائتلاف در حوزه انتخابیه تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر سرلیست خود را از سید محمود علوی به وهاب عزیزی تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نامزدهای ائتلاف جهادگران ایران اسلامی عبارتند از:

وهاب عزیزی، علی مطهری ، عبد الله پور مظاهری، مسعود زاهدی اول، طاهره صاحب الزمانی، ابراهیم انصاریان، مرتضی غرقی، الهام امین زاده، حبیب الله حبیبی، ابوالفضل مالی، ناصر داودی راد، مهدی شیرکوند، سید محمد طباطبایی، بهنام ملکی، سید حسین هاشمی، حمید رضا جزء معلمی، حمدالله قهرمانی فرد، محمد علی رجائی نیا، علی رضا نژاد صاحبی، فرزاد سلیمانی، محمدعلی لطفی، سعید فراهت، لاله افتخاری، پرویز سروری،.فهیمه خان محمد زاده و صادق احتشامی.

پیش از این سید محمود علوی بعنوان سرلیست ائتلاف جهاد گران اعلام شده بود اما  پس از رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان، وهاب عزیزی به عنوان سرلیت این ائتلاف در انتخابات مجلس نهم معرفی شد.

کد مطلب 1543012

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