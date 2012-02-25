به گزارش خبرنگار مهر، دست اندرکاران نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران صبح امروز شنبه 6 اسفند در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور تقدیر شدند.

اللهیاری: وزارت ارشاد در هفته کتاب نقش میانجی را دارد

در ابتدای این مراسم که اجرای آن را حمید قبادی مشاور اجرایی معاونت فرهنگی ارشاد بر عهده داشت، محمد اللهیاری فومنی دبیر هفته کتاب از افزایش تعداد دستگاه‌های همکار در برگزاری برنامه‌های این مناسبت طی سه دوره که وی این مسئولیت را بر عهده داشت، سخن گفت.

به گفته وی جلسات ستادهای استانی هفته کتاب هم به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل ارشاد استان‌ها و به صورت منظم برگزار شده است.

اللهیاری با بیان اینکه وزارت ارشاد در اجرای برنامه‌های هفته کتاب تنها نقش میانجی را دارد، ابراز امیدواری کرد سنگ بنای بیستمین دوره هفته کتاب، پس از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در سال آینده گذاشته شود.

سلگی: جلسات هفته کتاب در طول سال برگزار شود

محمد سلگی رئیس انتشارات جهاد دانشگاهی هم در این برنامه در سخنانی پیشنهاد ایجاد تغییراتی محتوایی را در برنامه‌های هفته کتاب ارائه و ابراز امیدواری کرد با اقداماتی در این جهت، ستاد هفته کتاب به ستاد برنامه‌ریزی برای کتابخوانی تبدیل شود.

وی با اشاره به مشارکت 40 دانشگاه کشور در برنامه‌های هفته کتاب، بر لزوم استفاده از دانش صاحبنظران حوزه‌های هنری، جامعه‌شناسی، روانشناسی و تبلیغات برای بهبود کیفی این برنامه‌ها تاکید کرد و پیشنهاد داد جلسات هفته کتاب در طول سال هم ادامه یابد و دست کم ماهی یک بار برگزار شود.

درخواست کمک مالی انجمن ناشران بین‌الملل از بهمن دری

احد رضایی رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران بین‌الملل هم در سخنانی از آنچه همکاری نکردن شهرداری تهران برای نصب بیلبوردها و انجام تبلیغات محیطی و شهری با موضوع هفته کتاب نامید، انتقاد و ابراز امیدواری کرد این اتفاق در سال آینده تکرار نشود.

وی همچنین با اشاره به حضور نیافتن وزیر ارشاد و معاون فرهنگی وی در برخی برنامه‌های هفته کتاب امسال، گفت: حضور مسئولان محترم ارشاد برای ما مایه دلگرمی است و امیدواریم سال آینده این حضور پررنگ‌تر باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران بین‌الملل همچنین از بهمن دری خواست در صدور دستور کتبی حمایت مالی از نمایشگاه کتابی که این انجمن مجری آن خواهد بود - بنا به آنچه وعده داده شده است - با توجه به مشکلات مالی ناشران عضو این انجمن تسریع دهد.

چند جامعه‌شناس و روانشناس خبره به ستاد هفته کتاب بپیوندند

همچنین محسن ارجمند عضو هیئت مدیره انجمن ناشران دانشگاهی در سخنانی مشابه سلگی، بر لزوم حضور چندین جامعه‌شناس و روانشناس و متخصص خبره صنعت تبلیغات در ستاد هفته کتاب تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به آنچه شفاف سازی در ارائه یارانه از سوی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد نامید، گفت: نمایشگاه کتاب ناشران دانشگاهی در سال جاری برخلاف سال‌های گذشته ناشرمحور نبود بلکه مخاطب محور بود.

برنامه‌های نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 22 تا 29 آبان 1390 با شعار «یادگار ماندگار» در سراسر کشور برگزار شد.