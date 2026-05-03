کتاب «شاهی که آخر شد» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب شاهی که آخر شد، با حضور حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد قوچانی مدیر مسئول مجله اگاهی نو، موسی نجفی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رضا پور حسین رئیس دانشکده روانشناسی تهران در محل پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد.

در ادامه این برنامه، عباس سلیمی نمین اظهار داشت: در مورد پهلوی ما کار چندانی صورت ندادیم، اما قطعا امروز با توجه به حجم گسترده ای که برای معرفی پهلوی ها به نسلهای جدید جامعه ما و جامعه جهانی عرضه میشود، کافی نیست.

وی ادامه داد: ملت بزرگ ما یک تحول بزرگی را در تاریخ به ثبت رساند که باید متناسب با آن کارهایی برای تولید اثار هنری و نگراشی انجام میشد که متاسفانه نشده است.