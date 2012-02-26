باغ شاهزاده ماهان؛ رویایی در کویر/ تلفیقی از آب و باغ و آینه

به گزارش خبرنگار مهر، باغ شاهزاده ماهان بدون شک در کنار ارگ بم و مجموعه گنجعلیخان یکی از مهمترین آثار تاریخی کرمان زمین محسوب می شود ضمن اینکه این باغ زیبا را که به باغ تخت شازده شهرت دارد می توان از بی نظیر ترین باغهای ایرانی دانست و همتایی ندارد.
این باغ در دل کویر کرمان و در حومه باغ شهر گردشگری ماهان قرار گرفته است و تلفیقی از گل و درخت و آب در این بنای تاریخی فضایی را ساخته است که هر بیننده را محصور می کند.
وجود دهها حوض طبقاتی در میانه این باغ و آب همیشه جاری آن رویایی را در ذهن هر بیننده ایجاد می کند وصف ناشدنی و این همان رمز زیبایی و صلابت این بنا و هنر معماران کرمانی است.
باغ شاهزاده در دوران قاجار و در زمان فرمانفرمایی عبدالحمید میرزا ناصرالدوله و در سال 1298 ساخته شد اما در روزهای انتهی ساخت این باغ فرمانفرما فوت کرد و معمار باغ نیز که از ظلم وی به ستوه آمده بود با شنیدن این خبر فرار کرد و به همین دلیل بخشهایی از سردر ورودی باغ ناتمام رها شده است.
اما نکته قابل توجه این است که سازنده این باغ محصور کننده از امکانات موجود طبیعت نهایت استفاده را برده است و یکی از زیبا ترین و سرسبزترین باغهای ایران را در مساحتی معادل 5.5 هکتار بنا کرده است.
منبع آب سرشار این باغ ایرانی که در فهرست آثار یونسکو ثبت و جشن ثبت آن نیز با حضور رئیس جمهور چند ماه قبل برپا شد از قنات معروف تیگران است که از دامنه های کوههای جوپار سرچشمه گرفته است و با طی مسافتی زیاد از بالای باغ وارد شده و با استفاده از شیب 4.6 درجه ای زمین آب مورد نیاز باغ را تامین می کند.
بر فراز این باغ عمارت و شاه نشین ساخته شده است که خود مملو از زیبایی و معماری اصیل ایرانی است اما متاسفانه به دلیل بی توجهی در نگهداری این بناها نقاشی های داخلی بنا از بین رفته است و در حال حاضر اثری از آن باقی نمانده است هم اکنون نیز قیمت اعظمی از شاه نشین این بنا به عنوان رستوران در اختیار گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.
در بالا ترین قسمت باغ و در کنار شاه نشین باغ بزرگی از درختان مختلف وجود دارد که در کنار درختان کهنسال و درختان میوه نیز خود نمایی می کند و در حقیقت سیستم آبرسانی این بنا از همین قسمت پایه گذاری شده است.
در روبروی ساختمان مشرف بر باغ نخستین حوض بزرگ همراه با گل کاری محصور کننده واقع شده است و این حوضها به صورت پلکانی تا انتهای باغ ادامه دارد و دهها آبشار را به وجود آورده که بر زیبایی این بنا افزوده است.
در دو سمت حوضها نیز دو باغ بزرگ از وجود دارد که از قسمت فوقانی تا انتهی باغ که هم اکنون درب ورودی است ادامه دارد و از دو سمت حوضها نیز دو راه پلکانی به درب ورودی ختم شده است و در کناره های باغ صدها حجره وجود دارد.
در ابتدا سیستم آبرسانی این بنا به گونه ای طراحی شده بود که با استفاده از شیب و فشار آب در تمام حوضها آبنماهایی زیبا خود نمایی می کرده است که متاسفانه به دلیل دخالتهای انسانی این سیستم هم اکنون از کار افتاده است و آبنماها با استفاده از پمپ کار می کنند.
و در نهایت در هر دو سوی درب ورودی باغ دو حوض بزرگ طراحی شده است که بر زیبایی این باغ زیبا افزوده است.
باغ شاهزاده ماهان در مقایسه با انواع باغ ها اعم از باغ ـ شکارگاهها، بستان ها، باغ قلعهها و باغ سکونتگاهها در زمان ساخت خود به عنوان فضایی سکونتگاهی و تفرجگاهی شکل گرفت با توجه به وجود دو محوطه وسیع در جلوی بالاخانه و سر در خانه که با نردههای چوبی محصور شدهاند نشان میدهد که باغ علاوه بر سکونتگاه محلی برای پذیرایی و تشریفات نیز پیش بینی شده بود.
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