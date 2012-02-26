برخورد خودرو با عابر پیاده/ تصادف کامیون و پراید

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه بر اثر برخورد خودرو با عابر پیاده که آقایی حدوداً ۳۵ ساله بود در زیر پل علیخانی داخل رودخانه متاسفانه فرد مذکور جان خود را از دست داد.



واژگونی پراید



واژگونی پراید در کیلومتر ۱۱ اتوبان قم تهران ۳مجروح بر جای گذاشت توسط اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند و یکی از مجروحین در بیمارستان فوت کرد.



برای این حادثه ۲ دستگاه آمبولانس اعزام شده بود.



تصادف کامیون و پراید



تصادف کامیون و پراید در کمربندی اراک روی پل دستغیب رخ داد و ۳مجروح بر جای گذاشت و مجروحان توسط اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.



واژگونی نیسان



واژگونی نیسان در ساعت در جاده اراک قبل از امامزاده جعفر رخ داد و ۳ مجروح بر جای گذاشت که مجروحان به صورت سرپایی درمان شدند.



آمار فعالیت‌های اورژانس ۱۱۵قم در یک هفته گذشته



دکتر محمد جواد باقری رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با اشاره به آمار فعالیت‌های اورژانس ۱۱۵قم در یک هفته گذشته بیان کرد: ۲۹بهمن ماه تا ۶اسفند، ۷ هزار و ۳۸۴ مورد تماس تلفنی در اورژانس ۱۱۵ قم ثبت شده است.



وی با بیان اینکه پرسنل اورژانس ۱۱۵ قم در این مدت با انجام بیش از۸۵۰ ماموریت شهری و جاده‎ای به حادثه دیدگان تصادفات رانندگی امداد رسانی کرده‎اند افزود: از این تعداد ماموریت انجام شده ۲۳۰حادثه مربوط به تصادفات شهری است و ۳۳مورد دیگر نیز اختصاص به حوادث جاده‎ای استان دارد.



وی تعداد کل مجروحان انتقالی به بیمارستان‌های استان را در حوادث شهری و جاده‌ای این مدت، ۲۳۲ مورد عنوان کرد و گفت: متأسفانه در این حوادث ۲ نفر جان خود را از دست دادند.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گفت: تصادف پژو با موتورسیکلت در انتهای پردیسان در ۲۹بهمن باعث مجروح شدن ۳ نفر شد که دونفر از آن‌ها با دو دستگاه آمبولانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر نیز بصورت سرپایی درمحل حادثه توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵درمان شد.



باقری افزود: ۲۹بهمن در کیلومتر ۳۰ جاده قم - اراک براثر برخورد کامیون و پراید ۳ نفر مجروح شدند که توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.



وی با اشاره به واژگونی سمند یک اسفند درجاده قم سلفچگان محدوده سنبل آباد، اعلام کرد دراین سانحه ۳ نفر مجروح شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه با آمبولانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.



ریاست مرکز مدیریت و حوادث و فوریتهای پزشکی استان، مسمومیت یک جوان درخیابان آذر را از دیگر حوادث قابل تأمل هفته دانست و گفت: طی تماس مردمی با مرکز اورژانس ۱۱۵ مبنی بر مسمومیت جوانی ۲۵ ساله در خیابان آذر سریعاً یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد که متاسفانه پس از رسیدن پرسنل اورژانس ۱۱۵ بر بالین فرد مذکور مشخص شدمدتی قبل این جوان بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن فوت کرده است.



باقری از برخورد نیسان با پراید در اتوبان تهران قم کیلومتر۲۵ خبر داد و اضافه کرد: ۴اسفند بر اثر این برخورد متاسفانه۵ نفر مصدوم شدند که با حضور پرسنل اورژانس۱۱۵در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحین حادثه توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.



وی اضافه کرد: در ۴اسفند ساعت در کیلومتر ۵۸ اتوبان قم تهران بر اثر برخورد اتوبوس با سمند۴ نفر مجروح شدند که مجروحین این سانحه پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ قم به مراکز درمانی شهر منتقل شدند.



باقری افزود: در ۴ اسفند در جاده نیزار مقابل کارخانه سیمان، یک دستگاه کامیون و پراید با یکدیگر برخورد کردند که بر اثر آن ۳ نفر از سرنشینان هر دو خودرو مجروح شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ قم به مرکز درمانی منتقل شدند.



ریاست مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان گفت: در ۵ اسفند در جاده اراک قم کیلومتر ۲۰بدنبال واژگونی خودروی پیکان ۴ نفر سرنشین آن مجروح شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه برای ایشان و به منظور ادامه روند درمان توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.



وی همچنین با اشاره به مرگ یکی از همشهریان در خیابان سالاریه اضافه کرد: طی تماس مردمی با اورژانس ۱۱۵ در ۵ اسفند مبنی بر مسمومیت آقایی حدوداً ۵۴ ساله در خیابان سالاریه سریعا یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد که پس از معاینات پرسنل اورژانس ۱۱۵ مشخص شد متاسفانه فرد مذکور مدتی قبل بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن فوت کرده است.



وی در پایان با اشاره به نزدیکی به ایام چهارشنبه سوری و مراسم آتش بازی از همشهریان و خصوصا جوانان عزیز استان خواست تا با رعایت نکات ایمنی مراقب سلامتی و عمر با ارزش خود باشند.