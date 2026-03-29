  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

افزایش تصادفات و مصدومان نوروزی در کهگیلویه و بویراحمد

افزایش تصادفات و مصدومان نوروزی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های کهگیلویه و بویراحمد از افزایش تعداد تصادفات و مصدومان رانندگی در نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.

پرویز غفارفر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۲۸ اسفند تا هفتم فروردین، پنج هزار و ۸۲۸ تماس با اورژانس ۱۱۵ برقرار شد که در هزار و ۲۵۸ مورد، آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: تعداد تصادفات نوروز امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته و از ۲۹۴ مورد به ۳۷۶ مورد رسیده است. در این حوادث ۵۸۷ نفر مصدوم شدند که ۴۸۶ نفر به بیمارستان منتقل شدند و چهار نفر جان خود را از دست دادند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های کهگیلویه و بویراحمد همچنین از امدادرسانی اورژانس ۱۱۵ در مواردی چون ۶ مورد مسمومیت با گاز منواکسید کربن، ۴۴ مورد بیماری قلبی، ۱۷ مورد اورژانس زنان و ۲ مورد غرق‌شدگی خبر داد.

