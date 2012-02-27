به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «عاشقانه‌هایی برای لیلی و روزهایی که سوختند» سروده داریوش مهبودی توسط انتشارات چشمه به چاپ رسید. این کتاب در مجموعه «جهان تازه شعر» ناشر منتشر شده و هجدهمین جلد از این مجموعه است.

فصل‌های کتاب به نام روزهای اول تا هشتم نام گرفته‌اند و زانوان غریو، دو جلوه و یک تحشیه، گوش رستاخیز، آتش و کومه‌های کوهستان، بهشت در بادیه، رنگ آواز، پرواز نام‌های هر روز است.

دفتر شعر جدید داریوش مهبودی حال‌وهوایی عاشقانه دارد. او اغلب شعرهای مجموعه‌ «عاشقانه‌هایی برای لیلی و روزهایی که سوختند» را در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۸۸ سروده است؛ شعر‌هایی که شاعر بسیاری از آنها را متاثر از تجربه‌های شخصی‌اش می‌داند و تلاش کرده است از تمام امکانات زبانی عرصه‌ شعر بهره بگیرد.

مهبودی درباره این دفتر می‌گوید: «این دفتر یک مجموعه شعر عاشقانه است که از شعر مدرن و آوانگارد با تمام ویژگی‌های آن آغاز می‌شود، اما هر چه جلوتر می‌رود به لحظات ناب‌تری دست می‌یابد.»

از داریوش مهبودی مجموعه شعرهای «از ف‍ن‍دک‍م‌ چهره‌‌ ش‍م‍ا می‌پرد ب‍ی‍رون»، «آم‍ب‍ولان‍س‍ی‌ پ‍ر از ح‍لاج» و... پیش از این منتشر شده است.

یکی از شعرهای مجموعه بدین شرح است:

و نام من

پرنده کوچکی ست

که تا سال‌ها

بر لبان تو

آشیانه خواهد کرد.

چه‌قدر بعد فاصله بسیار است!

این کتاب را چشمه در شمارگان 1200 نسخه و قیمت 3 هزار تومان منتشر کرده است.