به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «عاشقانههایی برای لیلی و روزهایی که سوختند» سروده داریوش مهبودی توسط انتشارات چشمه به چاپ رسید. این کتاب در مجموعه «جهان تازه شعر» ناشر منتشر شده و هجدهمین جلد از این مجموعه است.
فصلهای کتاب به نام روزهای اول تا هشتم نام گرفتهاند و زانوان غریو، دو جلوه و یک تحشیه، گوش رستاخیز، آتش و کومههای کوهستان، بهشت در بادیه، رنگ آواز، پرواز نامهای هر روز است.
دفتر شعر جدید داریوش مهبودی حالوهوایی عاشقانه دارد. او اغلب شعرهای مجموعه «عاشقانههایی برای لیلی و روزهایی که سوختند» را در فاصله سالهای ۸۶ تا ۸۸ سروده است؛ شعرهایی که شاعر بسیاری از آنها را متاثر از تجربههای شخصیاش میداند و تلاش کرده است از تمام امکانات زبانی عرصه شعر بهره بگیرد.
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