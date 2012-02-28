اجرای طرح مدارس امین با حضور روحانی مستقر در مدارس قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امین جعفری در مراسم دیدار مدیر کل و معاونان آموزش و پرورش با آیت الله حسینی بوشهری که قبل از ظهر سه شنبه برگزار شد با بیان اینکه در روز ۸ اسفند، هفتهٔ تربیت و تاسیس امور تربیتی توسط شهدای پایه گذاری شد گفت: در این راستا با سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به قم و سخنان گهر بار ایشان در جمع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای حضور بیشتر روحانیت در مدارس و آموزش و پرورش همکاریهای بسیاری در گذشته بود اما افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در راستای حضور بیشتر روحانیت در آموزش و پرورش تلاشهای بسیاری انجام شد.
سال گذشته ۱۸هزار نفر تحت عنوان سفیران هدایت به مدارس اعزام شدند
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: سال گذشته از سوی حجت الاسلام نبوی ۱۸هزار نفر سخنران با عنوان سفیران هدایت به مدارس اعزام شدند.
وی ادامه داد: سفیران هدایت در مدارس پیش از رفتن دانش آموزان به کلاسهای درس یا در جمع انجمن شورای دبیران و آموزگاران و یا در کلاسهای درس پنجرهٔ باز حضور پیدا کردند و به دانش آموزان آموزشهایی دادند.
سال گذشته آموزش و پرورش استان قم عنوان استان برتر را بدست آورد
وی بیان کرد: سال گذشته به دلیل همکاری بسیار آموزش و پرورش استان قم با حوزههای علمیه، استان قم به عنوان استان برتر شناخته شد.
امین جعفری گفت: طرح مدارس امین امسال در مدارس قم اجرا میشود و بر اساس این طرح یک روحانی در مدارس قم مستقر میشود.
وی با اشاره به اینکه این طرح ابتدا در ۱۰مدرسه انجام گرفت افزود: در این مدارس روحانی مستقر علاوه بر اقامهٔ نماز به سوالات شرعی دانش آموزان نیز پاسخ میدهد همچنین با آنها گفتمان دینی نیز انجام میدهد.
وی بیان کرد: در سال گذشته روحانیون در ۳۵مدرسه حضور داشتند اما حضور آنها در مدارس دائم نبود که با ایجاد طرح حضور دائم روحانی در مدارس اثرگذاری بیشتری در دانش آموزان ایجاد شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت: این روحانیون در بعضی از موارد از نظر روانشناسی نیز توانستند با شناسایی مشکلات دانش آموزان با والدین آنها در این خصوص صحبت کنند.
وی گفت: پس از جریان فتنهٔ ۸۸ کلاسهایی در جهت شناخت بیشتر فرهنگیان برای آنها گذاشته شد.
با همکاری دفتر تبلیغات کلاس فرقههای دروغین برگزار شد
وی ادامه داد: همچنین با همکاری دفتر تبلیغات کلاسهایی در خصوص فرقههای دروغین نیز برگزار شد.
امین جعفری با اشاره به اینکه با همکاری مرکز مهدویت کلاسهایی در خصوص مهدویت برگزار شد افزود: ۱۷هزار دانش آموز راهنمایی با بودجهٔ ۲۵میلیون تومان تحت پوشش طرح مهدویت قرار گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان قم از اجرای طرح مدارس امین با حضور روحانی مستقر در مدارس قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امین جعفری در مراسم دیدار مدیر کل و معاونان آموزش و پرورش با آیت الله حسینی بوشهری که قبل از ظهر سه شنبه برگزار شد با بیان اینکه در روز ۸ اسفند، هفتهٔ تربیت و تاسیس امور تربیتی توسط شهدای پایه گذاری شد گفت: در این راستا با سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به قم و سخنان گهر بار ایشان در جمع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای حضور بیشتر روحانیت در مدارس و آموزش و پرورش همکاریهای بسیاری در گذشته بود اما افزایش پیدا کرد.
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