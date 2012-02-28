مصوبات جدید شورای برنامه ریزی آموزش عالی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قدیمی اظهار داشت: این شورا برنامه آموزشی رشته های "حقوق اسناد و قراردادهای تجاری " و "حقوق حمل و نقل تجاری" را در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته تصویب کرد.

وی افزود: برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته " معارف اسلامی و مدیریت با گرایش مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی" و دوره های کارشناسی ارشد " علوم اسلامی رشته زبان و ادبیات فارسی " ، "دین و رسانه " و "کتابداری و اطلاع رسانی با گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی " نیز در شورای شورای برنامه ریزی آموزش عالی تصویب شد.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی اعلام کرد: برنامه آموزشی رشته کلام شیعه گرایش امامت در مقطع دکتری و تبلیغ در حج و زیارت در مقطع کارشناسی نیز مورد تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی قرار گرفت.

