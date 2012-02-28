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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

مصوبات جدید شورای برنامه ریزی آموزش عالی اعلام شد

مصوبات جدید شورای برنامه ریزی آموزش عالی اعلام شد

دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی، گفت: شورای برنامه ریزی آموزش عالی، برنامه آموزشی 8 رشته تحصیلی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قدیمی اظهار داشت: این شورا برنامه آموزشی رشته های "حقوق اسناد و قراردادهای تجاری " و  "حقوق حمل و نقل تجاری" را در مقطع  کارشناسی ارشد ناپیوسته تصویب کرد.

وی افزود: برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته " معارف اسلامی و مدیریت با گرایش مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی" و  دوره های کارشناسی ارشد  " علوم اسلامی رشته زبان و ادبیات فارسی " ،  "دین و رسانه "  و "کتابداری و اطلاع رسانی با گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی " نیز در شورای شورای برنامه ریزی آموزش عالی  تصویب شد.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی اعلام کرد: برنامه آموزشی رشته کلام شیعه گرایش امامت در مقطع دکتری و تبلیغ در حج و زیارت در مقطع کارشناسی نیز مورد تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی قرار گرفت.
 

کد مطلب 1546170

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