وقوع 90 درصد جرایم خشن توسط معتادان به شیشه

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به صنعتی در کشور متاسفانه شاهد هستیم ناتوی فرهنگی تمام ظرفیت سخت افزاری و نرم افزاری خود را در گسترش تولید و مصرف ماده مخدر شیشه در کشور گذاشته است.

وی افزود: افزایش تعداد آشپزخانه های تولید ماده مخدر شیشه و راه اندازی کارگاه‌های تولید در مرزهای شرقی و همچنین نسیه دادن پیش‌سازها به تولیدکنندگان داخلی از سوی موساد و سازمان سیا باعث شده قیمت هر کیلو ماده مخدر شیشه از 90 میلیون تومان در سال 89 به 30 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. همچنین با توجه به این که اکثر مصرف کنندگان نوجوانان و جوانان هستند سلول‌های مغزی آنها به مواد شیمیایی حساس‌تر بوده و سریعتر دچار حالت توهم می‌شوند.

دکتر ابهری با اشاره به آماری تکان دهنده افزود: طی 55 روز گذشته 14 فقره قتل از سوی معتادین به شیشه در کشور رخ داده است که در 11 مورد آن معتادین بستگان درجه یک خود مانند همسر، پدر، مادر و یا فرزند را به قتل رسانده‌اند

این کارشناس در ادامه با اشاره به اینکه برای مقابله با این ماده مخدر خطرناک نیاز به عزم جدی همه مسئولان است تاکید کرد:‌ در مقابل هجوم این ناتوی اجتماعی و نامتعارف رسانه‌ها باید وارد عمل شده و به کالبدشکافی حوادث ناشی از مصرف شیشه در کشور بپردازند. همچنین تشدید مجازات تولیدکنندگان و عرضه کنندگان شیشه در کشور، قاطعیت در محاکمه و اجرای حکم قاچاقچیان و ایجاد نشاط اجتماعی در بین جوانان از مهمترین راهکارهای پیشگیری و مقابله در کوتاه مدت است.

این آسیب شناس در پایان تاکید کرد: جوانان فریب داروهای لاغری که در آن شیشه استفاده شده است را نخورند و توجه داشته باشند دو بار مصرف این ماده مخدر آنها را به صورت 100 درصد گرفتار اعتیاد خواهد کرد.