به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی در حاشیه نخستین همایش مدیران باشگاه های خصوصی سراسر کشور در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: نه خودم با کسی تماس گرفتم و نه کسی در این خصوص با من تماس گرفته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تماس های وزارت ورزش با اعضای مجمع برای رأی دادن به کاندیدای خاصی اظهار داشت: اجازه دهید مجمع خودش انتخابش را انجام دهم و به تصمیم مجمع خوش بین باشید.

معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: تا 15 اسفند فرصت زیادی نمانده و ما در ورزش یاد گرفته ایم صبور باشیم. مجمع هم با خرد جمعی هر تصمیمی که بگیرد مورد احترام و حمایت رئیس محترم مجمع و وزارت ورزش و جوانان خواهد بود.

وی در مورد صحبت های دهقان نماینده مجلس که تأکید داشته است وزارت در انتخابات فدراسیون دو و میدانی اظهار داشت: من نظر خاصی در مورد مطالب این بزرگواران ندارم، هر کس چیزی می گوید اما ما سعی داریم به نحو مطلوب همه انتخابات را برگزار کرده و آنچه را که مجمع تصمیم بگیرند به آن احترام خواهیم گذاشت.

سجادی با بیان اینکه شما دارید در مورد وزارت ورزش ایران صحبت می کنید، نه همسایه، افزود: در نظام اسلامی تلاش مسئولان بر این است که بین دولت و مردم حداقل فاصله ها باشد و حتی می خواهیم این فاصله ها وجود نداشته باشد اما وزارت ورزش به عنوان مسئول نظارت و برنامه ریزی های کلان ورزش بوده و اجرای آن بر عهده فدراسیون و باشگاه هاست. این فداراسیون ها هم ماهیت وجودی خود را از وزارت ورزش و و جوانان دارند و ما تلاش می کنیم که آنها بهترین شرایط را داشته باشد.

خبرنگاری پرسید که کریم صفایی اعلام کرده است 24 ساعت قبل از برکناری از سوی وزارت ورزش و جوانان به وی اعلام شده بود که با قدرت کارش را انجام دهد تصریح کرد: هر کسی حتی یک روز وظیفه ای دارد باید مسئولیتش را به نحو احسنت انجام دهد ضمن اینکه جایگاه وزارت ورزش و جوانان را تا این اندازه پایین نیاورید.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود از صفایی در پست های دیگر استفاده می شود؟ گفت: مدیرانی که پتانسیل دارند مورد استفاده قرار خواهند گرفت اما شما روی شخص و اسم توجه نکنید ما برای پیشبرد اهداف ورزش در جاهای مختلف از افراد مختلف استفاده می کنیم.

سجادی همچنین در این مراسم گفت: این گردهمایی صف مقدم ورزش است و شماها به عنوان نمایندگان 14 هزار باشگاه خصوصی کشور طبق آمار سال 89 وزارت ورزش و جوانان به این مجمع دعوت شده اید تا به نمایندگی از جامعه باشگاه خصوصی برای موفقیت بیشتر ورزش گام بردارید.

وی با بیان اینکه پیش از این با یک نشست با فدراسیون کشتی و جامعه ورزش پهلوانی در سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی و یک نشست با جامعه فوتبال در این خصوص داشته است، افزود: این سومین نشست است که برگزار می شود تا شرایط لازم برای بهره بری بهتر باشگاه خصوصی ایجاد شود و محیطی امن و پاک برای حضور و ورزش همه اقشار جامعه فراهم شود. مکان هایی انسان ساز که بتواند اهداف نظام جمهوری اسلامی و وزارت ورزش و جوانان را پیش ببرد.

معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان همچنین با اشاره به صحبت های مقام معظم رهبری در مورد ایجاد اماکن مناسب برای سرمایه گذاری مناسب اقشار مختلف جامعه که در آن احساس امنیت و آرامش داشته باشد، افزود: دکتر احمدی نژاد هم تأکید کرده است که خصوصی سازی یعنی دولت فضاها را اشغال نکند تا مردم نتوانند فعالیت کنند، بلکه فضا را باز گذاشته تا مردم جلو بروند.

وی یکی از راه های حرکت برای رسیدن به اهداف را برنامه یا همان برنامه مداری دانست و افزود: خصوصی سازی یعنی ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری نه اختصاصی سازی در ورزش و امیدوارم این نشست ها شرایط لازم را برای رسیدن به این اهداف فراهم کنم.

سجادی در پایان با بیان اینکه در کارهای کارشناسی قوت ها، ضعف ها، تهدیدها برای داشتن یک برنامه مناسب در نظر گرفته شده است، گفت: نظارت عالی دولت و مجلس بر فرایند خصوصی سازی، گسترش فرهنگ سرمایه گذاری، اقبال عمومی برای خصوصی سازی، تشویق سازمان های خارجی به خصوصی شدن یا حرفه ای شدن باشگاه، لزوم سیستم کنترل هزینه و عزم و اراده دولت برای فعالیت های بیشتر مردمی را از عوامل تأثیرگذار برای خصوصی شدن ورزش و باشگاه ها دانست.