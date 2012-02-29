به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نمایشگاه تخصصی آثار کاتبان ممتاز قرآن کریم پنج شنبه 11 اسفندماه از ساعت 15 تا 18 با حضور اساتید برجسته، خوشنویسان صاحب اثر و مسئولان فرهنگی و هنری در ضلع شمالی مصلای امام خمینی(ره) افتتاح خواهد شد.

این نمایشگاه که ثمره تلاش 40 نفر از هنرمندان خوشنویس و کاتبان گرانمایه قرآن کریم است تا 24 اسفندماه جاری قابل بازدید است.

نمایشگاه آثار نسخ نویسان و کاتبان ممتاز قرآن کریم در محل دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران که در ضلع شمالی مصلای امام خمینی(ره) جنب ورودی شماره 19 واقع شده است، همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 10 تا 18 پذیرای علاقه‌مندان به این هنر آسمانی است.