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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

برگزاری نشست طرحی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برگزاری نشست طرحی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به همت امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نشست طرحی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخنرانی دکتر همایون، شنبه 13 اسفندماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری و پشتیبانی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نشست های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.

در ادامه این سلسله  نشست ها، نشست طرحی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخنرانی دکتر همایون، استادیار و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امام صادق(ع) شنبه 13 اسفندماه از ساعت 14 تا 16 برگزار می شود.

همچنین دوشنبه 15 اسفندماه از ساعت 10 صبح تا 12 هم نشست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخنرانی بیژن عبدی کارشناس اقتصاد توسعه برگزار می شود.

کد مطلب 1547382

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