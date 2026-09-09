به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوندزاده، چهارشنبه شب در بیست‌ و هفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بین‌المللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور که در شهر کرمان در حال برگزاری است با اشاره به سابقه حضور خود در همایش‌های دانشجویی طی سال‌های اخیر، این رویداد را یکی از باشکوه‌ترین نمونه‌های همایش‌های دانشجویی کشور برشمرد و از تجربه ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی کرمان در میزبانی برنامه‌هایی نظیر «شب علم» به عنوان زمینه‌ساز برگزاری موفق این کنگره یاد کرد.

آشنایی با ظرفیت‌های متنوع آموزشی و پژوهشی

معاون وزیر بهداشت با خطاب قرار دادن دانشجویان حاضر در این گردهمایی علمی، اظهار داشت: هدف اصلی از برگزاری این همایش‌ها صرفاً برقراری تعاملات علمی معمول نیست، بلکه دانشجویان باید در جریان توانایی‌ها و ظرفیت‌های علمی هم‌ترازان خود در دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار گیرند.

وی افزود: یک دانشجو ممکن است از توانمندی‌های پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌های دیگر بی‌اطلاع باشد و حضور در چنین رویدادی، فرصتی مغتنم برای کسب تصویری جامع از توان علمی کشور فراهم می‌آورد.

آخوندزاده، همچنین حضور اساتید برجسته در این کنگره را فرصتی برای بهره‌مندی دانشجویان از تجارب ارزشمند نسل‌های پیشین جامعه علمی دانست.

شور دانشجویی، نشانه پویایی علمی کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، حضور پرشور و فعال دانشجویان در این کنگره را نشانه‌ای از پویایی و سرزندگی علمی کشور در شرایط دشوار کنونی توصیف کرد و گفت: فعالیت مستمر دانشجویان در دانشگاه‌ها و عرصه‌های پژوهشی، گویای اقتدار علمی کشور است که باید با قدرت تداوم یابد.

ضرورت حفظ ارتباط با جامعه علمی جهانی

آخوندزاده، در بخش دیگری از سخنان خود به مقوله همکاری‌های علمی بین‌المللی پرداخت و با اشاره به روند این همکاری‌ها در تولیدات علمی کشور، اظهار کرد: برخلاف برخی تصورات، همکاری‌های علمی بین‌المللی پس از دوران جنگ تحمیلی نیز ادامه داشته و بخش قابل توجهی از مقالات علمی کشور با مشارکت پژوهشگران خارجی منتشر شده است.

وی ارتباطات استادان ایرانی با دانشگاه‌های خارج از کشور را یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری این همکاری‌ها دانست و بر لزوم حفظ این ارتباطات، حتی با وجود امکان تربیت دانشجویان دکتری در داخل، تأکید کرد و گفت: قطع ارتباط با مراکز علمی معتبر جهان، به زیان توسعه علمی، انتقال دانش و انجام پژوهش‌های مشترک خواهد بود.

معاون وزیر بهداشت در عین حال نسبت به همکاری‌های صوری و غیرواقعی در عرصه بین‌المللی هشدار داد و تصریح کرد: صرف درج نام یک پژوهشگر خارجی در فهرست نویسندگان یک مقاله، به معنای همکاری علمی واقعی نیست و باید از این گونه رویه‌ها پرهیز شود.

تحریم علمی و ضرورت تعامل هدفمند

آخوندزاده، با اشاره به چالش‌های پیش روی جامعه علمی کشور، از تحریم علمی به عنوان یکی از موانع جدی نام برد و گفت: محدودیت‌های دسترسی به امکانات علمی، مشکلات صدور ویزا و موانع حضور در مجامع بین‌المللی، ارتباطات علمی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

وی بر ضرورت مقابله با انزوای علمی و گسترش تعاملات هدفمند با جامعه علمی جهان، با حفظ چارچوب منافع ملی، تأکید کرد.

وی با یادآوری تجربه موفق همکاری‌های بین‌المللی در دوران همه‌گیری کرونا، خاطرنشان کرد: مسائل بزرگ حوزه سلامت از مرزها عبور کرده‌اند و همکاری جهانی در این زمینه‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی افزود: در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان، بخشی از منابع مالی پژوهش از طریق مشارکت‌های بین‌المللی تأمین می‌شود و پژوهشگران ایران نیز باید سهم خود را از این ظرفیت‌ها افزایش دهند.

ارتباط با ایرانیان خارج از کشور؛ فرصتی برای توسعه علم

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به موضوع مهاجرت برخی از دانشجویان و پژوهشگران گفت: حتی ایرانیان مقیم خارج نیز می‌توانند از طریق همکاری‌های علمی و پژوهشی، ارتباط خود را با جامعه علمی ایران حفظ کنند و این تعامل به نفع دانشگاه و کشور خواهد بود.

وی بر ضرورت طراحی سازوکارهایی برای حفظ این ارتباطات به عنوان بخشی از راهبرد توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تقویت توان پژوهشی کشور تأکید کرد.

آخوندزاده، افزود: دانشجویان سرمایه‌های اصلی آینده علمی کشور هستند و نسل جوان در پیشرفت و آبادانی ایران نقش بی بدیلی دارد.