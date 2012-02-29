مهمترین اصل در انتخابات قانونمندی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین معتمدی فر عصر چهارشنبه در جلسه مشترک ستاد انتخابات حوزه شرق، هیئت نظارت، هیئت بازرسی و هیئت اجرایی انتخابات افزود: کسی که برای انجام کارهای بزرگ انتخاب می شود باید محکم واستوار باشد ،در عمل خود کوتاهی نکند و امانتداری را سرلوحه کارخود قرار دهد.

معتمدی فر اظهارامیدواری کرد که این انتخابات نیز باشکوهتر از دوره های قبل برگزار خواهد شد.

وی درادامه تاکید کرد که باپیروی از منویات مقام معظم رهبری وحضرت امام (ره)، زمینه حضورگسترده وآگاهانه مردم رادر روز انتخابات فراهم آوریم زیرا حضور پرشکوه مردم نشان از دلبستگی آنان به نظام و خون شهدا و پیام آشکاری به دشمن بوده است.

فرماندار میناب در ادامه جلسه ضمن قدردانی از امام جمعه تصریح کرد: با تمام توان برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی براساس فرامین مقام معظم رهبری آماده ایم.

مسعود قانعی فرد بیان داشت: وظیفه خطیر ستاد برگزاری انتخابات به عنوان مجری انتخابات، قانون مداری، حاکمیت اخلاق و رقابت سالم در چارچوب قانون است.

رئیس حوزه انتخابیه شرق استان تاکید کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی هر انتخابات باعث اعتلای پرچم نظام مقدس گردیده و بر وفاق، همدلی ونشاط مردم افزوده است، بنابراین ایجاد فضایی سالم برای تحقق اهداف فوق و ایجاد زمینه حضورگسترده وحداکثری مردم درپای صندوق های اخذ رأی از مهمترین اهداف عوامل اجرایی انتخابات خواهد بود.

رئیس هیئت اجرائی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شرق استان با اشاره به ضرورت تبیین این تفکر در بین مردم که مجموعه دولت دنبال جریان وگرایش خاصی نیست، اظهار داشت: عوامل اجرایی انتخابات با هیئت نظارت به عنوان یک مجموعه تقویت کننده در راهنمایی مجریان، هماهنگی کامل داشته و با توجه به حساسیت و اهمیت انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با عمل به قانون از آرای مردم صیانت خواهند کرد.

وی در ادامه خواستار فراهم کردن زمینه های لازم برای هرچه با شکوه تر برگزار کردن و شرکت حداکثری مردم در این انتخابات شد.

قانعی فرد در ادامه اظهارداشت: برگزاری انتخابات سالم در گرو هوشیاری هیئتهای نظارت، اجرایی و بازرسی است و فراهم کردن زمینه و حضور آگاهانه و گسترده مردم در انتخابات برهمگان تکلیف است، خصوصا اکنون که موج فتنه ها و دسیسه های دشمنان و معاندان نظام و انقلاب در کشور سرازیر است و این امر هوشیاری بیش از پیش را می طلبد.