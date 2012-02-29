مشارکت نکردن در انتخابات خیانت است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نادری عصر چهارشنبه در همایش حماسه حضور در گرگان افزود: امروز همه دشمنان آمده اند که شرف وعزت این کشوررا خدشه دارکنند وباید هم خودتان در این انتخابات حضور پیدا کنید وهم دیگران را بیاورید.

وی اظهارداشت: رای من وشما مانند یک مشک پراز آب است ومی تواند حوض پر از عزت این کشور را پرکند ونرفتن ما می شود مشک خالی که اگر خودمان برویم ودیگران را هم به پای صندوق ها ببریم حوض بزرگ را از آب زلال سرازیر می کنیم و دیگر دشمنان نمی توانند گمان کنند که کشور ما کشور کویر وغیر سبز است و می توانند مترسک های خود را در کشور ما بکارند.

وی بیان داشت: هنر وسیله ای است برای اهل فرهنگ که علم واطلاع وجامعه شناسی خود را بالا ببرند تا بتوانند به بشریت خدمت کنند.



نادری اظهارداشت: باید برای خدمت به بشریت بسیار کار شود وآفت این کار تنبلی است که باید از آن دوری کنید چون چشمه ذوق واندیشه شما را می خشکاند.



وی ادامه داد:12اسفند روز حماسه حضور است وهمه خود می دانند باید به چه کسی رای بدهند ومهم در این روز حضور گسترده است.

مدیرکل ارشاد گلستان نیز گفت: امسال برای اولین بار تالار به عنوان پایگاه ویژه اصحاب فرهنگ وهنر وقلم و ورزشکاران در نظر گرفته شده است و از همه هنرمندان وپیشکسوتان دعوت می شود در روز 12 اسفند این پایگاه را رونق دهند.



غلامرضا منتظری اظهارداشت: ما می خواهیم با این کار به جهانیان نشان دهیم که همچنان در مسیر انقلاب مستمر هستیم وراه را ادامه خواهیم داد.



وی ادامه داد: مردم ایران در سه دهه پیش نهاد مقدسی را در سرزمین جان و ذهنشان کاشتند و با شیره جان آبیاری کردند و در فراز و نشیب ها از جان خویش هم دریغ نکردند.



وی افزود:هم اکنون آن نهال به درخت سترگی تبدیل شده است ونسیم آزادی را در جای جای جهان می نوازد وهمه از ثمره آن بهره می برند وامروز در عرصه بین الملل به کشوری مقتدر تبدیل شده است.



مدیر کل فرهنگ وارشاد تصریح کرد :در این بین اصحاب فرهنگ وهنر نقشی تاثیر گذار وتعیین کننده داشته اند ودر 12 اسفند نیز نقش خود را به خوبی ایفا می کنند وموجب می شوند دشمنان باردیگر دست حسرت بر سر بکوبند.