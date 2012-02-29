لیست جبهه ایستادگی اردبیل برای سومین بار تغییر یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که احزاب و تشکلهای سیاسی استان اردبیل که با تابلوهای مختلفی وارد عرصه انتخابات شده اند، لیستهای انتخاباتی خود را برای حضور مردم در پای صندوق رای و انتخاب نامزد اصلح از هفته ها پیش ارائه داده اند، جبهه ایستادگی شاخه اردبیل نیز هفته پیش لیست نامزدهای انتخاباتی خود را اعلام کرد اما در طی یک هفته اخیر لیست انتخاباتی این طیف برای بار سوم دستخوش تغییرات شد.

در اولین لیست اعلامی جبهه ایستادگی شاخه اردبیل سرلیست این طیف در استان اردبیل منصور حقیقت‌پور استاندار سابق به عنوان کاندیدای مورد اقبال مردم و حسن نوعی‌اقدم، سید رضا آقایی و محمدصادق اصغری به عنوان کاندیداهای دیگر مورد حمایت این جبهه قرار گرفت.

این لیست چهار نفره در حوزه انتخابیه اردبیل که تنها سه کرسی نمایندگی در مجلس دارد، چهار روز پیش دچار تغییر شد و جبهه ایستادگی در دومین لیست انتخاباتی با حذف محمد صادق اصغری و حسن نوعی اقدم منصور حقیقت پور، کمال الدین پیرموذن و میر رضا آقایی را به عنوان سه نامزد حمایتی این جبهه در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

در حالی که کمتر از 40 ساعت تا زمان اخذ رای فرصت باقی مانده است جبهه ایستادگی اردبیل با حذف کمال الدین پیرموذن از لیست انتخاباتی خود و برای بار سوم لیست انتخاباتی خود را تنها با دو نامزد انتخاباتی معرفی کرد.

دبیر جبهه ایستادگی در اردبیل روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمال الدین پیرموذن با میل خود می خواست در لیست انتخاباتی احزاب اصولگرا قرار بگیرد، گفت: جبهه ایستادگی بعد از بحث و بررسی فراوان دنبال افراد شایسته و اصلح برای کاندیداتوری مجلس بود که در این بین کمال الدین پیرموذن طی جلساتی با اعضای شورای مرکزی این جبهه اعلام کرد که می خواهد در لیست یکی از احزاب اصولگرا قرار گیرد.

حبیب کوهی با بیان اینکه در آخرین تغییرات کمال الدین پیرموذن از لیست انتخاباتی این جبهه سیاسی کنار گذاشته شد، افزود: شورای عالی جبهه ایستادگی استان به خاطر بعضی مسائل و اتفاقات در چند روز اخیر وی را از لیست انتخاباتی خود کنار گذاشت.

وی با بیان اینکه براساس این تصمیم هیچ فردی جایگزین کمال الدین پیرموذن در لیست انتخاباتی جبهه ایستادگی اردبیل نمی شود، تصریح کرد: فرصت چندانی برای جایگزینی نامزدی در لیست جبهه ایستادگی وجود ندارد و این جبهه با دو نامزد خود یعنی منصور حقیقت پور و میر رضا آقایی در انتخاباتی شرکت می کند.

کوهی با اشاره به دلایل حذف حسن نوعی اقدم و محمدصادق اصغری از لیست جبهه ایستادگی اضافه کرد: قبل از تائید نهایی صلاحیتها نوعی اقدم مشغول گرفتن صلاحیت خود از شورای نگهبان بود و فرصت مذاکره وجود نداشت و اصغری نیز در لیست انتخاباتی حامیان ولایت کشور است و این دو مجموعه جدا از هم لیست ارائه کرده اند.

اما برخی خبرها حکایت از این دارد که با توجه به اینکه یکی از نزدیکان جبهه ایستادگی در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی نامزد شده اند احتمال تغییر لیست جبهه ایستادگی اردبیل برای بار چهارم وجود دارد.