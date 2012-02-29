بهاباد آماده برگزاری انتخاباتی باشکوه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هدایی عصر چهارشنبه در دیدار با مسئولان کمیته های ستاد انتخابات شهرستان مهریز با تاکید بر اهمیت حضور گسترده مردم و انتخاب کاندیدای اصلح اظهار داشت: مطابق قانون، عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات نباید در ستادهای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها عضویت داشته باشند تا فرصت سوء استفاده برای دشمنان برای زیر سئوال بردن صحت انتخابات پدید نیاید.

وی ضمن تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و ستادی انتخابات که به طور جدی پیگیر برگزاری انتخاباتی باشکوه در شهرستان بهاباد هستند، افزود: در فرصت باقیمانده تا انتخابات باید ضمن تبلیغات و اطلاع رسانی شایسته برای حضور بابصیرت مردم در پای صندوقهای رای، از شعب اخذ رای نیز به لحاظ امکانات و تجهیزات مورد نیاز بازدید شود.

معاون فرماندار و رئیس ستاد انتخابات بهاباد نیز روند اجرایی برگزاری انتخابات را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این انتخابات اولین انتخاباتی است که بهاباد پس از ارتقا به شهرستان به طور مستقل انجام می دهد.

کاظمیان بیان داشت: به همین دلیل لزوم توجه و تلاش بیشتر عوامل درگیر انتخابات ضروری است.

مسئولان کمیته های ستاد انتخابات شهرستان بهاباد نیز در این جلسه از آمادگی کامل خود برای برگزاری انتخاباتی باشکوه خبر دادند.

ستاد انتخابات شهرستان بهاباد دارای پنج کمیته با عناوین تبلیغات و اطلاع رسانی، فن آوری، آموزش، امنیتی و پشتیبانی است.

بهاباد یازدهمین شهرستان استان یزد است و به تازگی از شهر به شهرستان تبدیل شده است.