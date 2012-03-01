روز امور تربیتی و تربیت دینی در طبس گرامی داشته شد

گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی، کارشناس فرهنگی، مدیر دبیرستان، دبیران و دانش آموزان دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام حسن آزاد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی طبس با تاکید بر مسئله انتابات، بر حضور گسترده و مشارکت حداکثری همه اقشار به ویژه نسل جوان تاکید کرد.

در این مراسم از دانش آموزان برگزیده مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرای طبس با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.



در بخش دیگر این برنامه ها درباره روز امور تربیتی و تربیت اسلامی اهداف تشکیل این ستاد در ابتدای انقلاب اسلامی توسط شهیدان رجایی و باهنر، مقاله ای توسط یکی از دانش آموزان قرائت شد.

تهیه و تنظیم بروشور ویژه انتخابات در شهرستان صدوق

به همت اداره تبلیغات اسلامی صدوق بروشور ویژه انتخابات چاپ و توزیع شد.

این بروشور در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط اداره تبلیغات اسلامی صدوق و به سفارش شورای فرهنگ عمومی شهرستان تهیه شده و شامل بیانات امام (ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با انتخابات است.



در این بروشور مسابقه پیامکی نیز تدوین شده است.

انتشار ویژه نامه سالروز امور تربیتی در تبیان یزد



به همت دفتر موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان یزد ویژه نامه "سالروز امور تربیتی" در سایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد منتشر شد.



مدیر دفتر موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان یزد در این زمینه اظهار داشت: این ویژه نامه هم زمان با روز امور تربیتی و تربیت اسلامی در تبیان یزد منتشر شده و شامل بخش های متنوعی از جمله ضرورت تبیین تعلیم و تربیت اسلامى، هدف های تربیتی از منظر امام خمینی (ره) و نقش تربیت در زندگی است.



امین نظارات افزود: در این ویژه نامه همچنین لینک پنج محور تربیت قرآنی از زبان لقمان حکیم و "وای بر فرزندان آخر الزمان" قرار گرفته است.

علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت تبیان یزد به آدرس اینترنتی www.tebyanyazd.ir از مطالب این ویژه نامه بهره مند شوند.

برگزاری گفتمان دینی با موضوع مهدویت در صدوق



به همت اداره تبلیغات اسلامی، گفتمان دینی با موضوع مهدویت در مدرسه راهنمایی دخترانه نمونه الزهرا (س) صدر آباد رستاق از توابع شهرستان صدوق برگزار شد.



در این برنامه که با حضور دانش آموزان برگزار شد، حجت الاسلام شعبان زاده از اساتید گفتمان دینی شهرستان در مورد علائم ظهور، چگونگی به امامت رسیدن امام زمان (عج) و... مطالبی را بیان کرد.