خمین پایلوت انتخابات الکترونیک است

علیرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی لازم برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس به صورت تمام مکانیزه و الکترونیکی در حوزه انتخابیه این شهرستان خبر داد و گفت: تمام مراحل انتخابات در این شهرستان به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی تصریح کرد: بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات رایانه‌ای در سطح استان مرکزی در این شهرستان زادگاه رهبر کبیر انقلاب به عنوان پایلوت با بسیج تمام نیروها و امکانات فنی فراهم شده است.

وی افزود: در هر شعبه اخذ رای این شهرستان ، سه دستگاه یا ترمینال رایانه ای قرار دارد که مربوط به هیئت اجرایی، نظارت و صندوق اخذ رای است.

کریمی ادامه داد: در کنار ترمینال اجرایی، ترمینال نظارت نیز مستقر خواهد شد که وظیفه این ترمینال کنترل و تایید همه کارکردهای ترمینال اجرایی است.

وی گفت: علاوه بر ترمینال‌های فوق، در 98 شعبه اخذ رای یک دستگاه صندوق رای نیز، مستقر می‌شود که با بارگذاری سیستم عامل، برنامه‌های مربوط به رای گیری را اجرا می کند.

وی با اشاره به مراحل مختلف نحوه رای‌گیری از طریق رایانه و تعریف این سیستم، افزود: سیستم استعلام شماره ملی و ارسال فرم نتیجه شمارش با هدف بررسی اعتبار شماره ملی، کنترل رای تکراری در شعب اخذ رای و نیز ارسال نتیجه قرائت و شمارش آرا به صورت الکترونیکی بر پایه قوانین موجود، تهیه و اجرایی شده است.

کریمی با تشریح مراحل گوناگون نرم افزاری برگزاری انتخابات مکانیزه، احراز هویت رای دهندگان، صدور تعرفه الکترونیکی، امکان مراحل تخلیه آرا از دستگاه صندوق، تایید شمارش آرا و دریافت تاییدیه‌های مورد نیاز از ترمینال نظارت در کلیه موارد را از جمله وظایف و عملکردهای ترمینال اجرایی بیان کرد.

کریمی با بیان اینکه تمام مراحل اخذ رای در شهرستان خمین مکانیزه خواهد بود، اظهار داست: در این سیستم رای دهنده پس از دریافت کارت تعرفه مخصوص از هیات اجرایی جهت ورود به سیستم رای گیری، با مراجعه به صندوق، اقدام به ثبت کد نامزد مورد نظر کرده و با رویت تصویر نامزد و برگ رای پس از مشاهده پرینت آن توسط رای دهنده، به طور خودکار به صندوق ریخته می‌شود.

فرماندار خمین امکان تصحیح رای، کنترل‌های چند مرحله‌ای، جلوگیری از آرای تکراری، احراز هویت کامل افراد، جلوگیری از هرگونه امکان تقلب و تسریع در فرآیند اخذ رای را از جمله ویژگی ها و خصوصیات بارز انتخابات به طور مکانیزه عنوان کرد.

کریمی گفت: برای آشنایی با فرآیند برگزاری انتخابات الکترونیکی کارگاههای آموزشی وتخصصی برای کاربران رایانه ،نمایندگان فرماندار و اعضای شعب اخذ رای برگزار شده است.

وی ادامه داد: دو مانور انتخابات رایانه ای به منظور انتخابات رایانه ای و نحوه کار با دستگاههای اخذ رای نیز برگزار شد و اکنون عوامل اجرایی از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در این شهرستان برخوردار هستند.

شهرستان خمین با 110هزار نفر جمعیت دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است.