حضور پزشک خانواده در شهرها از سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر داوود مقیمی با اشاره به اینکه نسخه 02 با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح تهیه و آماده اجرا شده است، اظهار داشت: بر این اساس برنامه پزشک خانواده بر اساس اولویتهای اعلام شده از سوی ستاد اجرایی استانها در مناطق شهری کشور به اجرا در می آید.

وی با بیان اینکه طرح پایلوت برنامه پزشک خانواده در شهرهای بالای 20 هزار نفر از بهمن سال 89 در سه استان چهار محال بختیاری، خوزستان و سیستان و بلوچستان در قالب 24 شهرستان و زیر پوشش قرار دادن 540 هزار نفر به اجرا در آمده است، خاطر نشان کرد: با اجرای برنامه پزشک خانواده در استانها چالشها و مشکلات این برنامه شناسایی و در قالب نسخه 02 به آن توجه و رسیدگی شده است.

معاون مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، تحول نظام سلامت از درمان محوری به سمت سلامت محوری، ارتقاء سلامت خانواده و جلوگیری از ابتلای بیماران تحت پوشش به بیماریهای پیچیده و سخت را از اهداف برنامه پزشک خانواده برشمرد و اظهار داشت: در این طرح پزشکان خانواده که شامل عمومی و تخصصهای عفونی، اطفال و اجتماعی هستند 500 تا دو هزار و 500 نفر را زیر پوشش قرار می دهند.

مقیمی با اشاره به اینکه در این برنامه پزشک خانواده به عنوان متولی سلامت هر منطقه افراد زیر پوشش خود را در صورت نیاز به پزشکان متخصص و فوق متخصص ارجاع و بازخوراند آن را پیگیری خواهند کرد، گفت: در برنامه پزشک خانواده سطح اول خدمات رایگان و بیشتر خدمات سطح دوم در قالب پوشش بیمه ای ارائه می شود.

وی عقد قرار داد سازمانهای بیمه گر با کارشناسان دارای پروانه از جمله تغذیه، روانشناسان بالینی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و مامایی را از دیگر مزایای این برنامه برشمرد.

معاون مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، تهیه پرونده سلامت الکترونیک را یکی از زیرساختهای برنامه پزشک خانواده عنوان کرد و گفت: در این راستا زیرساختهای ایجاد پرونده سلامت الکترونیک با اعتبار 70 میلیارد ریال در 34 دانشگاه علوم پزشکی کشور در حال انجام است و تا کنون برای 9 میلیون و 400 هزار نفر پرونده الکترونیک سلامت تهیه شده است.

مقیمی با اشاره به اینکه برنامه پزشک خانواده از سال 84 در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر به اجرا در آمده است، اظهار داشت: در این طرح بیش از 22 میلیون نفر زیر پوشش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار گرفته اند.