بویراحمد پایلوت پزشک خانواده؛ آغاز رسمی طرح از شهریور ماه

سید محسن اسدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مرحله جدید برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: شهرستان بویراحمد بهعنوان تنها شهرستان پایلوت استان برای اجرای این برنامه انتخاب شده و اکنون در مرحله آمادهسازی زیرساختها، تکمیل نیروی انسانی، ساماندهی جمعیت و هماهنگی با بیمهها و مراکز درمانی قرار دارد.
وی افزود: آغاز رسمی اجرای این برنامه از اول شهریورماه ۱۴۰۵ پیشبینی شده و بیش از ۳۳۶ هزار نفر از جمعیت شهرستان در محدوده اجرای آن قرار میگیرند.
بویراحمد تنها پایلوت استان در مرحله جدید
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد با بیان اینکه در مرحله جدید برنامه ملی پزشک خانواده، فعلاً تنها شهرستان بویراحمد بهعنوان پایلوت استان انتخاب شده است، گفت: هنوز شهرستان دیگری بهصورت کامل وارد این مرحله نشده و پس از ارزیابی عملکرد پایلوت بویراحمد و رفع نواقص، توسعه برنامه به سایر شهرستانهای استان با تصمیم دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت انجام خواهد شد.
زیرساختها در حال تکمیل است
وی با اشاره به اینکه اجرای رسمی طرح هنوز آغاز نشده است، تصریح کرد: در این مرحله ساماندهی جمعیت تحت پوشش، تقویت مراکز سطح یک، تکمیل پروندههای الکترونیک سلامت و فراهم کردن ارتباط منظم میان پزشک، ماما، مراقب سلامت و بهورز در دستور کار قرار دارد.
وی هدف اصلی این برنامه را پیشگیری از بیماریها، تشخیص زودهنگام، کاهش هزینههای درمان و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت عنوان کرد.
لزوم بهروزرسانی اطلاعات پرونده سلامت
اسدی با تأکید بر اینکه مبنای اجرای برنامه، اطلاعات موجود در پرونده الکترونیک سلامت و محل سکونت افراد است، گفت: شهروندان باید برای بررسی و در صورت نیاز بهروزرسانی اطلاعات هویتی، شماره تماس، نشانی و وضعیت بیمه خود به مرکز خدمات جامع سلامت، پایگاه سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت مراجعه کنند.
وی افزود: افرادی که پرونده فعال و اطلاعات کامل دارند، نیازی به ثبتنام مجدد ندارند اما تکمیل یا اصلاح اطلاعات آنان ضروری است.
ارجاع به متخصص فقط از مسیر پزشک خانواده
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد درباره نحوه ارائه خدمات در نظام ارجاع اظهار کرد: بیمار ابتدا در سطح یک توسط تیم سلامت و پزشک خانواده ارزیابی میشود و در صورت نیاز، ارجاع الکترونیکی به پزشک متخصص انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: نتیجه مراجعه به متخصص نیز باید برای ادامه روند مراقبت به پزشک خانواده بازگردد.
اسدی محدودیت ظرفیت برخی تخصصها، نوبتدهی، ارتباط سامانههای مختلف، بازخورد ناقص متخصصان و آشنایی ناکافی بخشی از مردم با مسیر ارجاع را از مهمترین چالشهای این فرآیند برشمرد و گفت: در نظام بیمه سلامت، کد ارجاع میتواند مراجعه به تخصص تعیینشده را پوشش دهد.
چالش تأمین نیروی انسانی در مناطق محروم
وی تأمین و ماندگاری نیروی انسانی را از مهمترین پیشنیازهای اجرای موفق برنامه دانست و افزود: در برخی مناطق بهویژه روستاها، مناطق حاشیهای و کمبرخوردار، تأمین پزشک و سایر اعضای تیم سلامت دشوارتر است.
اسدی گفت: اکنون توزیع نیروها، شناسایی کمبودها و جذب یا جابهجایی نیروها در دستور کار قرار دارد تا برنامه با کمترین اختلال آغاز شود.
خدمات از طریق ۱۲۶ مرکز و خانه بهداشت ارائه میشود
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد اظهار کرد: آمار نهایی پزشکان و تیمهای سلامت پس از تکمیل قراردادها و تقسیم جمعیت اعلام خواهد شد.
وی افزود: خدمات این برنامه در شهرستان بویراحمد از طریق ۲۲ مرکز خدمات جامع سلامت، ۲۷ پایگاه سلامت و ۷۷ خانه بهداشت ارائه میشود و هر تیم متناسب با جمعیت و محل خدمت از پزشک، ماما، مراقب سلامت، بهورز و دیگر نیروهای مرتبط تشکیل خواهد شد.
خدمات رایگان سطح یک برای جمعیت تحت پوشش
اسدی با تشریح خدمات سطح یک برنامه پزشک خانواده گفت: تشکیل و تکمیل پرونده سلامت، مراقبت مادران باردار، نوزادان، کودکان، نوجوانان و سالمندان، واکسیناسیون، کنترل فشار خون و قند خون، غربالگری بیماریهای غیرواگیر، مشاوره تغذیه و سلامت روان، مراقبت بیماریهای واگیر و آموزشهای بهداشتی از جمله خدمات این سطح است.
وی افزود: معاینه پزشک و خدماتی که در بسته مصوب سطح یک قرار دارند، مطابق ضوابط برنامه و پوشش بیمهای ارائه میشوند، اما خدمات تخصصی، دارو و آزمایشهای خارج از بسته ممکن است مشمول فرانشیز بیمه باشند.
پرونده الکترونیک و نسخهنویسی، ارکان اصلی طرح
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد با اشاره به نقش فناوری در اجرای این برنامه گفت: پرونده الکترونیک سلامت، نسخهنویسی الکترونیک و ارجاع الکترونیکی سه رکن اصلی برنامه هستند و اطلاعات مراقبتی، نسخهها و ارجاعها باید بهصورت الکترونیکی ثبت شوند.
وی خاطرنشان کرد: یکپارچگی کامل میان سامانههای بهداشت، درمان و بیمه همچنان نیازمند رفع مشکلات فنی، افزایش پایداری اینترنت و تبادل منظم اطلاعات است.
پاسخ به دغدغههای مردم
اسدی با اشاره به برخی نگرانیهای شهروندان گفت: محدود شدن انتخاب پزشک، زمان انتظار برای متخصص، نامشخص بودن مسیر دریافت خدمات، مشکلات سامانهای و فاصله برخی مراکز از محل سکونت از دغدغههای قابل پیشبینی مردم است.
وی افزود: اطلاعرسانی عمومی، تقویت پاسخگویی تلفنی و حضوری، آموزش کارکنان، افزایش ظرفیت نوبتدهی و پایش مستمر رضایت مردم برای رفع این دغدغهها در دستور کار قرار دارد.
کاهش مراجعات غیرضروری به بیمارستانها هدف اصلی است
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد با بیان اینکه یکی از اهداف مهم این برنامه کاهش مراجعات مستقیم و غیرضروری به بیمارستانها و متخصصان است، گفت: با توجه به اینکه اجرای رسمی برنامه هنوز آغاز نشده، آمار قابل استنادی از میزان کاهش مراجعات وجود ندارد.
وی افزود: شاخصهای مراجعه به اورژانس، درمانگاههای تخصصی، میزان ارجاع و هزینههای درمانی از ابتدای اجرای برنامه ثبت و با دوره قبل از اجرای طرح مقایسه خواهد شد.
تأمین اعتبار؛ شرط پایداری برنامه
اسدی اظهار کرد: اولویت فعلی، آغاز منظم برنامه در بویراحمد، تکمیل تیمهای سلامت، بهروزرسانی پروندهها، آموزش کارکنان، فعالسازی نظام ارجاع الکترونیکی، هماهنگی با متخصصان و بیمارستانها و ارزیابی مستمر کیفیت خدمات است.
وی افزود: نتیجه اجرای پایلوت، مبنای تصمیمگیری برای توسعه برنامه در سایر شهرستانهای استان خواهد بود.
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد درباره اعتبارات اجرای برنامه نیز گفت: رقم نهایی و تفکیکی اعتبار برنامه پزشک خانواده بویراحمد هنوز بهصورت عمومی اعلام نشده و اعلام هرگونه عدد بدون مصوبه قطعی صحیح نیست.
وی تأکید کرد: اجرای پایدار این برنامه به تأمین بهموقع اعتبارات، پرداخت منظم مطالبات پزشکان و کارکنان، تأمین تجهیزات، فناوری اطلاعات و همکاری بیمهها وابسته است و تأخیر در پرداختها یا محدودیت منابع میتواند بر جذب و ماندگاری نیروها اثرگذار باشد.
دعوت از مردم برای مشارکت در اجرای طرح
اسدی در پایان از شهروندان خواست مرکز سلامت محل سکونت و اعضای تیم سلامت خود را بشناسند، اطلاعات تماس و نشانی خود را بهروز کنند و تنها هنگام بیماری به مراکز سلامت مراجعه نکنند.
وی اضافه کرد: انجام مراقبتهای دورهای، واکسیناسیون و غربالگریها باید بهطور جدی دنبال شود و مردم برای دریافت خدمات غیر اورژانسی، ابتدا از مسیر پزشک خانواده اقدام کنند زیرا همراهی مردم، شرط اصلی موفقیت نظام ارجاع و کاهش هزینههای درمان خواهد بود.
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