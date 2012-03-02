به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر قدوسی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج که در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: مردم با حضورشان در انتخابات سیلی محکم تری به مستکبران بزنند.



وی گفت: این انتخابات از انتخابات های گذشته بسیار حساس تر است و این امت حزب الله در هر مرحله پرشورتر در صحنه حاضر شدند و به دشمنان نشان دادن که حامی این انقلاب و نظام هستند.



امام جمعه موقت کرج بر رعایت اخلاق انتخاباتی تاکید کرد و افزود: افرادی که انتخاب نشدند مایوس نباشند، مکان ها برای خدمت بسیار زیاد است، در انقلاب اسلامی برد و باخت مطرح نیست بلکه خدمت مطرح است.



وی ادامه داد: اصل و اساس همه معالجات، کم خوردن، اساس همه آداب، کم سخن گفتن، اصل همه عبادات، ترک گناه و اصل همه آرزوها صبر است.



اولین وظیفه دولت رسیدگی به نیاز زندگی جانبازان است



امام جمعه موقت کرج گفت: اولین وظیفه دولت رسیدگی به نیاز زندگی جانبازان است به دلیل اینکه این انقلاب و نظام مدیون رشادت های آنها است.



وی با اشاره به اینکه تقوای الهی اساس همه موفقیت ها است، افزود: در آیات قرآن آمده است که چند گناه از جمله کفر و شرک است که باعث نابودی انسان می شود.



امام جمعه موقت کرج ادامه داد: فردی که خشمگین می شود عقلش کار نمی کند و هر خیانت و کاری را انجام می دهد و اگر فردی بتواند خشم خود را کنترل کند نشان از ایمان فرد است.



حجت الاسلام قدوسی با اشاره به اینکه حسد دین انسان را از بین می برد، اضافه کرد: اساس کفر سه چیز است حرص، حسد و تکبر است که این سه گناه ریشه و اساس کفر و بی دینی است.



طمع از بین برنده حیا است



وی با بیان اینکه طمع حیا را از بین می برد، افزود: پیامبر اسلام(ص) فرموده اند، دروغ، سخن چینی، غیبت و نظر به نامحرم تمام حسنات انسان را از بین می برد.



امام جمعه موقت کرج اظهار داشت: انسان بسیار درمعرض خطر است که خداوند دو وسیله نماز و روزه را معرفی کرده که از آن برای دوری از گناه مدد بگیریم.



وی با اشاره به اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) در 14 اسفندماه سال 1357 شکل گرفته است، اضافه کرد: این نهاد تا کنون کارهای فرهنگی و اجتماعی بسیار خوبی را انجام داده است که از جمله آن می توان به توزیع سالم صدقات اشاره کرد.



امام جمعه موقت کرج اظهار داشت: باید مسئله انفاق در جامعه به یک مسئله نهادینه و به باور عمومی برای همه افراد تبدیل شود.



حجت الاسلام قدوسی گفت: انسان هایی که اهل بهشت هستند دست سخاوتی دارند که آیات مختلف قرآن نیز به این امر اشاره دارد.

وی افزود: فرهنگ قناعت در جامعه باید نهادینه شود و روح تجمل گرایی از بین برود که تجمل گرایی برای یک جامعه خوب نیست.