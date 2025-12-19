  1. استانها
دارستانی: دروغ ریشه بسیاری از آسیب‌ های جامعه دینی است

رشت- کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به توصیه پیامبر اکرم(ص) مبنی بر ترک گناه، گفت: دروغ ریشه بسیاری از آسیب‌ های جامعه دینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد دارستانی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه امام زمان (عج) با بیان اینکه می‌خواستم درد عالم را به شما بگویم، اما درد شما را به چه کسی بگویم، اظهار کرد: این درد همان فراموشی عهد با امام عصر (عج) و بی‌وفایی به ارزش‌های الهی است.

کارشناس مذهبی با اشاره به سخن پیامبر اکرم (ص) گفت: «شیعیان گناه نکنید»؛ اگر از میان پنجاه گناه تنها یک گناه را ترک کنید، آن دروغ باید باشد.

وی ترک دروغ و پایبندی به صداقت، را اساس پاکی جامعه و ایمان دانست و گفت: در صورت دروغ نگفتن، تمام دادگاه‌ها تعطیل می‌شوند، وکیل‌ها، بازپرس‌ها و قضات بیکار می‌شوند بنابراین دروغ ریشه بسیاری از آسیب‌های جامعه دینی است.

حجت‌الاسلام دارستانی از مقام شهدا گفت و اظهار کرد: شهدا مرگ را به سخره گرفتند. آنان در سنین نوجوانی و جوانی همه چیزشان را به خدا دادند، چون خدا مشتری است.

وی صداقت و استغفار، را دو رکن اساسی برای رسیدن به معرفت امام عصر (عج) و حفظ ایمان در دوران غیبت دانست و گفت: دروغ و غفلت، بزرگ‌ترین آسیب‌های جامعه دینی به شمار می‌روند.

کارشناس مذهبی با اشاره به سخن سید بن طاووس خطاب به فرزندش یادآور شد: پس از گذشت قرن‌ها از غیبت امام زمان (عج)، وجود آن حضرت را نه با استناد به قرآن و نه با دلایل نقلی اثبات می‌کنم؛ بلکه با تجربه‌ای حضوری و شهودی، دست تو را می‌گیرم و نزد یوسف زهرا می‌برم و می‌گویم این آقا حجت بن الحسن عسگری است و او را به تو نشان می‌دهم.

