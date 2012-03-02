صفهای طولانی در شعب اخذ رای خراسان جنوبی/ کمبود تعرفه رای ‌گیری در شعب

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه کمتر از چند ساعت به پایان مهلت رای گیری باقی مانده است اما ازدحام رای دهندگان در شعبات اخذ رای در مرکز خراسان جنوبی و شهرستانها در حال افزایش است.

بسیاری از مردم که به دلایل گوناگون فرصت شرکت در انتخابات نیافته بودند خواستار تمدید ساعت مهلت قانونی انتخابات، برای رای دادن هستند.

از شعب اخذ رای در سطح شهر های مختلف خراسان جنوبی خبر می رسد صفهای طولانی زنان و مردانی که برای انتخاب نمایندگان مورد نظر خود در مساجد ، مدارس و دیگر شعبات رای گیری حاضر شده اند به چشم می خورد.

با وجود اینکه مردم خراسان جنوبی از ساعات اولیه رای گیری در پای 567 صندوق اخذ رای در استان حضور یافتند اما این استقبال در ساعات پایانی به حدی رسید که هم اکنون صفهای طولانی در شعب اخذ رای بوجود آمده است.

حضور 70 درصدی مردم استان تا این لحظه از انتخابات

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنا به گزارشات رسیده استقبال از انتخابات در بعضی از نقاط استان بسیار چشمگیر بوده است.

محمد ابراهیم افشاری حضور پرشور و بی سابقه مردم استان در این دوره از انتخابات اشاره کرد و افزود: تا کنون بیش از 70 درصد مردم استان در پای صندوق های رای حاضر شده اند.

وی با بیان اینکه به دلیل حضور پرشور مردم در بسیاری از شعب اخذ رای در خواست تعرفه شده است، گفت: در شعب اخذ رای سربیشه، درح، نوقاب، اسفشاد قاین و شهرستان نهبندان در خواست تعرفه داشته ایم.

وی عنوان کرد : تعرفه های رای‌گیری به مقدار کافی موجود بوده و به محض اعلام کمبود به سرعت به شعبات مورد نظر ارسال می شود.

وی با اشاره به ساعات پایانی مهات قانونی رای گیری در استانها گفت: به دلیل ازدحام جمعیت درخواست تمدید دو ساعت مهلت قانونی را از وزات کشور داشته ایم.

افشاری افزود: امید می رود در زمان باقی مانده افرادی که به هر دلیل نتوانستند رای دهند، آرای خود را به صندوق بریزند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی از مردم خواست با توجه به فرا رسیدن دقایق پایانی مهلت رای گیری به منظور عدم ازدحام در شعبات سطح شهر، نسبت به تسریع در حضور خود در پای صندوق های رای اقدام نمایند.