قدرت الله علیخانی از حضور در مجلس نهم باز ماند

به گزارش خبرنگار مهر قدرت الله علیخانی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را داشت، در رقابت های انتخاباتی مجلس نهم حذف شد.
در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی همچنین احمد ناطق نوری نماینده مردم نور در مجلس شورای اسلامی که پر سابقه ترین نماینده مجلس شورای اسلامی است نیز از حضور در مجلس نهم باز ماند.
علاوه بر این محمد رضا خباز نماینده مردم کاشمر در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی و ستار هدایت خواه نماینده مردم بویر احمد در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نیز از حضور در مجلس آینده باز ماندند.
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