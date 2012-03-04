علی کفاشیان چگونه رئیس فدراسیون فوتبال شد/ تعلیق و 18 ماه پرتنش

به گزارش خبرنگار مهر، فضای انتخاباتی فدراسیون فوتبال در 4 سال پیش و برخلاف امروز، با توجه به اعلام کاندیداتوری محمد علی‌آبادی رئیس وقت سازمان پیشین تربیت بدنی و مصطفی آجورلو برای پست ریاست فدراسیون بسیار داغ و پر حاشیه بود، حاشیه‎‌هایی که پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006 آلمان بر فوتبال ایران سایه انداخته بود.

پس از حذف ایران از جام جهانی 2006 آلمان با دو شکست برابر مکزیک و پرتغال و تساوی برابر آنگولا، مسئولان وقت سازمان تربیت بدنی که مدت‌ها با دادکان مشکل داشتند، ضمن عذرخواهی رسمی از مردم ایران، محمد دادکان رئیس فدراسیون فوتبال را به دلیل نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال کشورمان در آن مسابقات از سمتش در این فدراسیون برکنار کردند.

این برکناری روز سی‌ و یکم خردادماه سال 1385 رخ داد و محمد علی‌آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی 5 روز بعد و در تاریخ پنجم تیرماه، طی حکمی کیومرث هاشمی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی این سازمان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال منصوب کرد.

این اتفاقات نه تنها حاشیه‌های فوتبال ایران را کاهش نداد بلکه روزهای پرتنش و التهابی را برای این رشته پرطرفدار کشورمان رقم زد و هر روز بحث تعلیق فوتبال ایران از منابع غیر رسمی مطرح می‌شد، تا اینکه در تاریخ دوم آذرماه سال 85، فدراسیون جهانی فوتبال پس از نشستی ویژه، فدراسیون فوتبال ایران را از تمام فعالیت‌های بین المللی محروم کرد.

در بخشی از بیانیه رسمی فیفا آمده بود": فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بدلیل دخالت دولت در امور فوتبال که بر خلاف ماده 17 اساسنامه فیفا است، از تمام فعالیت‌های بین المللی محروم می‌شود." البته این اتفاق در حالی رخ داد که محمد دادکان روز 21 آبانماه سال 1385 در نشست با خبرنگاران از این سمت استعفا کرده بود.

بیانیه فیفا در حالی مطرح شد که مسئولان وقت فدراسیون فوتبال بارها اعلام کرده بودند خطری فوتبال ایران را تهدید نکرده و به هشدارهای مردان مطلع فوتبال! در آن زمان بی‌توجهی کردند.

پس از تعلیق فوتبال ایران، رایزنی‌های مسئولان برای رفع این اتفاق تلخ آغاز شد که یکی از آنها تشکیل کمیته انتقالی برای اصلاح اساسنامه فدراسیون و ایجاد شرایط لازم برای برگزاری انتخابات جهت معرفی رئیس جدید بود. البته در نخستین گام تلاش‌های مسئولان جدید نتیجه داد تا تیم فوتبال امید اجازه حضور در بازی‌های آسیایی 2006 قطر را بدست آورد.

تصویب اساسنامه و ثبت نام کاندیداها

فوتبال ایران در ماه‌های پایانی سال 85 و ماه‌های آغازین سال 86، توسط کمیته انتقالی اداره می‌شد که در این بین ناکامی تیم‌های فوتبال امید در بازی‌های آسیایی 2006 قطر، تیم بزرگسالان در جام ملت‌های 2007 آسیا و بحث انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی بزرگسالان، مسائل حاشیه‌ای آن روزها بود.

در میان تمام این حاشیه‌ها، در نهایت اساسنامه فوتبال ایران که توسط کمیته 6 نفره انتقالی تدوین شده بود، توسط فیفا تصویب شد و پس از تصویب آن در هیئت وزیران، مقرر شد ابتدا انتخابات فدراسیون فوتبال در روز 23 مهرماه سال 1386 در آکادمی ملی المپیک برگزار شود اما این پایان ماجرا نبود زیرا اتفاقاتی در این بین افتاد که انجام انتخابات را به تعویق انداخت.

طبق اعلام محمد مهدی نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال که از سوی کمیته انتقالی انتخاب شده بود، طبق اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال، از روز دوشنبه 19 شهریورماه 1386 کاندیداهای سمت‌های مختلف فدراسیون با حضور در اتاق شماره 35 این فدراسیون، فرم‌های ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل آنرا برای بررسی نهایی به این کمیته باز گردانند.

برای حضور در پست‌های مختلف فدراسیون فوتبال، نفرات شاخصی از جمله محمد علی‌آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی و مصطفی آجورلو رئیس وقت تربیت بدنی شهرداری برای ریاست و علی سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس برای هیئت رئیسه فدراسیون ثبت نام کردند که ثبت نام مصطفی آجورلو با شکایت به کمیته انتقالی و تائید این کمیته قطعی شد.

پس از مرحله نخست ثبت نام کاندیداهای پست‌های فدراسیون فوتبال، کمیته بررسی و تطبیق مدارک نامزدهای فدراسیون این فدارسیون را به شرح زیر اعلام کرد:

الف - پست ریاست فدراسیون: محمد علی‌آبادی، علی کفاشیان و مصطفی آجورلو

ب - پست نایب رئیس اول: سید نصرالله سجادی

ج - پست نایب رئیس دوم: مهدی تاج - عزیزالله محمدی

د - پست نایب رئیس سوم: خدیجه سنجی

ه - پست عضو هیئت رئیسه (نماینده هیئت‌های استانی): منصور آرامی، غلامرضا بهروان و کیومرث غلامی

و- پست عضو هیئت رئیسه (نماینده مدیران عامل باشگاه‌ها): محمدحسن انصاری‌فرد، ناصر حاجی حسینلو (شفق)، علی فتح‌الله‌زاده و سیدمهرداد هاشمی

ر- پست اعضای هیئت رئیسه: عبدالحمید احمدی، عبدالرضا ساور، علی سعیدلو و سیدنصرالله گنجعلیخانی

چند روز پس از اعلام اسامی نهایی کاندیداهای پست‌های فدراسیون فوتبال، ناگهان با انصراف بیش از 10 تن از نامزدهای فدراسیون فوتبال برگزاری مجمع انتخابی 2 ماه به تعویق افتاد و از سوی کمیته انتقالی اعلام شد، ثبت نام مجدد از کاندیداها طی روزهای 28 مهر تا 8 آبان برگزار خواهد شد.

انصراف آجورلو

با آغاز دوباره ثبت نام‌ها، علی کفاشیان در روز 29 مهرماه برای پست ریاست ثبت نام کرد و یک روز بعد مصاحبه جالبی در این خصوص انجام داد. روز اول آبمان‌ماه هم علی‌آبادی با حضور در فدراسیون فوتبال نامزدی رسمی خود برای ریاست این فدراسیون را اعلام کرد. شاهرخ شهنازی هم در عین ناباوری برای این پست ثبت نام کرد اما مصطفی آجورلو دیگر گزینه اصلی سمت ریاست فدراسیون، از حضور مجدد در انتخابات انصراف داد و در بیانیه‌ای دلایل این انصراف را مطرح کرد.

پس از تمامی این اتفاقات چهاردهم آذرماه سال 86، کمیته انتقالی فهرست نهایی نامزدهای فدراسیون فوتبال برای شرکت در انتخابات این فدراسیون را به شرح زیر اعلام شد:

الف - نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال: محمد علی‌آبادی، علی کفاشیان و شاهرخ شهنازی

ب - نامزدهای نایب رئیس اول: مهدی تاج

ج - نامزدهای نایب رئیس دوم: عزیزالله محمدی، محمدحسن انصاریفرد و علی اکبر ابرقویی نژاد(در این بخش داریوش مصطفوی از نامزدهای واجد شرایط بود که به دلیل ارائه نامه انصراف از فهرست نامزدهای سمت نایب رئیسی دوم حذف شد.)

د: نامزدهای نایب رئیس سوم: خدیجه سپنجی و فریده شجاعی

ه: نامزدهای هیئت رئیسه( نماینده هیئت‌های استانی): منصور آرامی، محمدرضا بابایی، غلامرضا بهروان و کیومرث غلامی

و: پست عضو هیئت رئیسه (نماینده مدیران عامل باشگاهها): علی فتح‌الله‌زاده خویی و سیدمهرداد هاشمی

ی: پست سایر اعضای هیئت رئیسه: عبدالحمید احمدی، محمدهادی آیت الهی، ناصر حاجی حسینلو شفق، علیرضا رحیمی، علی سعیدلو، غلامحسین عسگری، منصور قمر و سیدنصرالله گنجعلی خانی

در حالیکه نام نویسی کاندیداها با مشکلات بسیار بالاخره به پایان رسید، در روز نهم آذرماه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تاکید کرد، فدراسیون ایران باید تا پایان سال 2007 انتخابات خود را برگزار کند، در غیر اینصورت بازهم فوتبال این کشور با تعلیق و محرومیت مواجه خواهد شد.

انتخاب کفاشیان با قیام و قعود

در آن روزها بسیاری از اهالی فوتبال با کاندیداتوری محمد علی‌آبادی برای ریاست فدراسیون فوتبال مخالف کردند که حاشیه‌های این مخالفت‌ها باعث شد در نهایت و پیرو صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی از حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال انصراف دهد.

پس از این اتفاق علی کفاشیان و شاهرخ شهنازی به عنوان دو کاندیدای اصلی ریاست فدراسیون فوتبال معرفی شدند، نفراتی که می‌بایست برای رسیدن به این سمت در روز 19 دیماه سال 1386 از اعضای مجمع رای اعتماد می‌گرفتند.

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برای انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه از ساعت 9:30 دقیقه روز 19 دیماه در غیاب چهره‌‎های شاخصی از جمله محمدعلی آبادی، مهدی مهدوی‌کیا، علی دایی، محسن ترکی و حسن کامرانی‌فر و با حضور 64 عضو آغاز شد. ضمن اینکه دقایقی پس از آغاز نشست، صفایی فراهانی هم جلسه را ترک کرد.

مهمترین چهره غایب در این نشست شاهرخ شهنازی دیگر کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال بود تا انتخابات به نوعی انتصاب تبدیل شود. ساعت 10:30 دقیقه محمد آخوندی رئیس وقت روابط عمومی سازمان تربیت بدنی از جلسه مجمع خارج شد و اعلام کرد علی کفاشیان با قیام و قعود به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. مهدی تاج هم با اکثریت آرا به عنوان نایب رئیس اول معرفی شد.

عزیزالله محمدی با 35 رای به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شد، درحالیکه ابرقویی نژاد دیگر نامزد این پست با 19 رای و محمدحسن انصاریفرد با 11 رای به ترتیب دوم و سوم شدند. فریده شجاعی با کسب 51 رای به عنوان نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان انتخاب شد. خدیجه سپنجی نیز 15 رای را به خود اختصاص داد.

غلامرضا بهروان با 47 رای به عنوان نماینده هیئت‌های استانی در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شد. علی فتح الله ‍‌زاده که به همراه مهرداد هاشمی مدیرعامل باشگاه سایپا نامزد احراز پست نماینده باشگاهها در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شده بود، با کسب 40 رای به این سمت انتخاب شد و مهرداد هاشمی نیز 22 رای را به خود اختصاص داد.

محمدهادی آیت‌الهی به عنوان در مرحله نخست رای گیری به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با 49 رای انتخاب شد و در مرحله دوم سیدنصرالله گنجعلی‌‎خانی و ناصر شفق با کسب آرای لازم دیگر اعضای هیئت رئیسه شدند.

در این بین و در میانه راه گنجعلی‌خانی از حضور در هیئت رئیسه انصراف داد و حبیب کاشانی جای وی را گرفت که این مدیر هم پس از کناره‌گیری از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، دیگر در این نشست‌ها حضور نیافت ولی سایر مدیران تا پایان راه به کار خود ادامه دادند.