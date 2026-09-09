مداحان ترحیم فرصتی ویژه برای اثرگذاری بر مخاطب دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن موسوی در نشست مداحان جلسات ترحیم استان قزوین با اشاره به جایگاه ویژه مداحان جلسات ترحیم گفت: فعالیت در این مجالس به دلیل ارتباط مستقیم با موضوع مرگ، قیامت و معاد، می‌تواند زمینه توجه بیشتر انسان به خداوند و معنویت را فراهم کند.

وی افزود: به اعتقاد من، مداحی در جلسات ترحیم به معنای نزدیک شدن به مرگ نیست، بلکه فرصتی برای نزدیک‌تر شدن به خداوند و توجه بیشتر به حقیقت قیامت و معنویت است.

رئیس کانون مداحان استان قزوین با تأکید بر اهمیت نیت مداحان اظهار کرد: اگر مداحی با این نیت انجام شود که دل‌های مردم را تحت تأثیر قرار دهد و نوری از معنویت در قلب مخاطبان ایجاد کند، می‌توان گفت مداح وظیفه خود را به خوبی انجام داده است.

موسوی خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که در مجالس ترحیم حضور پیدا می‌کنند ممکن است تنها یک بار در چنین جلسه‌ای حاضر شوند، بنابراین مداح باید این فرصت را جدی بگیرد و با انتخاب درست محتوا و شیوه اجرا، بر مخاطب اثر بگذارد.

وی ادامه داد: کسی که میکروفون را در دست می‌گیرد، مسئولیتی فراتر از خواندن بر عهده دارد و باید بداند سخن و اجرای او می‌تواند بر ذهن و دل افراد حاضر در مجلس اثرگذار باشد.

تشکیل کارگروه ساماندهی آرامستان‌های قزوین

علی جلیلوند، دبیر کارگروه نظارت و ساماندهی آرامستان های استان قزوین نیز در این نشست با اشاره به فعالیت مداحان در آرامستان‌ها، بر ضرورت توجه همزمان به حقوق و تکالیف فعالان این عرصه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: زمانی که برای مداحان شرایط و امکاناتی فراهم شده تا در آرامستان‌ها فعالیت کنند و از این طریق امرار معاش داشته باشند، در مقابل این فرصت و امکانات، مسئولیت‌هایی نیز بر عهده آنان قرار می‌گیرد و رعایت نظم و چارچوب‌های فعالیت باید مورد توجه قرار گیرد.

دبیر کارگروه نظارت و ساماندهی آرامستان های استان قزوین با اشاره به برخی چالش‌های موجود در آرامستان‌ها افزود: بروز اختلاف و تزاحم در فعالیت‌های اجتماعی امری طبیعی است، اما راهکار حل این مسائل، ایجاد تعامل، گفت‌وگو و همکاری میان دستگاه‌های مسئول و فعالان این حوزه است.

جلیلوند از تشکیل کارگروه نظارت و ساماندهی آرامستان‌های قزوین خبر داد و گفت: این کارگروه با همراهی معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط تشکیل شده است تا مسائل موجود در آرامستان‌ها با همکاری و هم‌افزایی حل‌وفصل شود.

وی ادامه داد: نخستین جلسه این کارگروه با حضور رئیس کانون مداحان استان قزوین، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان آرامستان ها و نمایندگان مجموعه‌های مرتبط برگزار شده است و بناست موضوعات موجود با مشارکت همه طرف‌ها ساماندهی شود.