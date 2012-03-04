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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

باحضور رئیس کتابخانه ملی ایران

همایش «تذکره‌نویسی در زبان فارسی» در هند گشایش یافت

همایش «تذکره‌نویسی در زبان فارسی» در هند گشایش یافت

همایش «تذکره‌نویسی در زبان فارسی» صبح امروز یکشنبه 14 اسفند با حضور رئیس کتابخانه ملی ایران در هند گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران روز گذشته برای سفری سه روزه عازم دهلی نو پایتخت هند شد.

صلاحی را در سفر به هند، علی‌اکبر صفی پور معاون آموزش، پژوهش و فناوری این سازمان همراهی می‌کند.

رئیس کتابخانه ملی ایران امروز و در نخستین روز این سفر با شرکت در همایش بین‌المللی «تذکره‌نویسی در زبان فارسی» در این رویداد فرهنگی سخنرانی می‌کند.

برگزارکننده این همایش سه‌روزه مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگره است و دبیری آن را پروفسور آذرمیدخت صفوی مولوی‌پژوه معروف هندی بر عهده دارد.

قرار است در مراسم افتتاحیه همایش بین‌المللی «تذکره‌نویسی در زبان فارسی» پروفسور عرفان حبیب استاد ممتاز دانشگاه علیگره، احمد عالمی رایزن فرهنگی ایران در دهلی نو، پروفسور مشیرالحسن رئیس مرکز اسناد ملی دهلی نو، علی دهگاهی مدیر خانه فرهنگ دهلی نو و پروفسور قاضی افضال حسین رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه اسلامی علیگره هم سخنرانی کنند.

امروز و در مراسم افتتاحیه این همایش کتابی هم در زمینه تذکره‌نویسی در زبان فارسی و با حضور روسای اسناد ملی ایران و هند رونمایی خواهد شد.

پروفسور صبغةالله فاروقی رئیس دانشگاه اسلامی علیگره، پروفسور شوکت نهال انصاری و محمد احتشام‌الدین از دیگر سخنرانان همایش «تذکره‌نویسی در زبان فارسی» هستند.

اسحاق صلاحی در سفر خود به هند از مرکز اسناد ملی این کشور هم بازدید خواهد کرد. بحث و گفتگو درباره وضعیت نسخ خطی فارسی در هند از دیگر دلایل سفر رئیس کتابخانه ملی ایران به هند است.

کد مطلب 1551109

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