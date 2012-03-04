استفاده بهینه از مازاد داراییهای بخش دولتی در آذربایجان شرقی

غلامحسین مهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان شرقی از کمبود شدید پرسنل و عدم وجود امکانات و تجهیزات لازم و متناسب با وظایف محوله رنج می برد اما مدیریت بهینه مازاد داراییهای بخش دولتی استان مورد تاکید بوده و هست.

وی با تشریح اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان در آذربایجان شرقی اظهار داشت: اجرای طرح مزایده الکترونیکی اموال تملیکی با جدیت کامل عملیاتی می شود که با تحقق کامل آن بخش عمده ای از مشکلات حقوقی و مراجعات غیرضروری در حوزه امور جمع آوری و فروش املاک تملیکی مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت.

مهری با اشاره به اینکه همه کالاهای مشمول قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در انبار گمرکات و انبارهای این سازمان تا قبل از پایان سال‌جاری تعیین تکلیف خواهند شد، افزود: با انجام برنامه‌ریزی مناسب تلاش می شود تا پیش از پایان یافتن سال‌جاری، کالاهایی که به ‌عنوان متروکه و یا قاچاق قطعیت یافته و در انبار گمرکات وجود دارد، به انبارهای این سازمان تحویل شود.

مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان شرقی تاکید کرد: همچنین وضعیت همه کالاهایی که تحت عناوین مختلف متروکه، قاچاق، ضبطی و قضایی در انبارهای این سازمان نگهداری می‌شوند باید تا قبل از پایان سال‌جاری روشن و نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام لازم انجام پذیرد.

مهری، تعیین تکلیف انبوه کالاهای بلاتکلیف و کالاهای قاچاق کشف شده موجود در انبارها و گمرکها را از مهمترین وظایف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برشمرد و گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان شرقی نیز مجموعه اموال منقول را از طریق برگزاری مزایده ماهانه و اموال غیر منقول را از طریق مزایده سه ماهه به فروش رساند و مبالغ حاصله را به حساب خزانه داری کل واریز می کند.