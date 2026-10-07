به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب بین‌المللی «The Role of Interfaith Dialogue in Preventing World Wars» با حضور در بازار جهانی کتاب، در اختیار مخاطبان دانشگاهی، پژوهشگران و علاقه‌مندان مطالعات دین و صلح در کشورهای مختلف قرار گرفته است. این اثر پژوهشی به بررسی نقش گفت‌وگوی میان ادیان در کاهش تعارضات، افزایش شناخت متقابل میان جوامع دینی و تقویت ظرفیت‌های صلح‌سازی در جهان می‌پردازد.

این کتاب حاصل همکاری علمی اساتید و پژوهشگران جهان اسلام و مسیحیت است و با مشارکت نویسندگانی از کشورهای ایران، کرواسی، اسلوونی و اتریش تدوین شده است. نویسندگان این مجموعه شامل علی‌اکبر علیخانی (ایران)، ماری یوزه اوسردکار (اسلوونی)، طاهر امینی گلستانی (ایران)، ودران اوبوچینا (کرواسی)، محمد صحاف کاشانی (ایران) و یوهان اِرتل (اتریش/استرالیا) هستند.

این اثر مجموعه‌ای از مقالات تخصصی است که از یک کنفرانس علمی بین‌المللی درباره مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت شکل گرفته و با هدف تبدیل گفت‌وگوهای علمی میان پژوهشگران مسلمان و مسیحی به یک منبع مکتوب برای دانشگاهیان و فعالان صلح تدوین شده است.

این کتاب از جمله آثار همایش بین‌المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت به شمار می‌رود که با همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. نویسندگان علاوه بر تدوین مقالات علمی، در چند نشست تخصصی دیدگاه‌های خود را در سطح دانشگاهی ارائه کردند و پس از تکمیل فرآیند علمی، این مجموعه در کانادا منتشر شد و در ادامه در شبکه‌های فروش کتاب بین‌المللی عرضه گردید.

پس از انتشار، کتاب در پلتفرم‌های معتبر فروش کتاب در کشورهای مختلف جهان در دسترس مخاطبان قرار گرفت. در ایالات متحده آمریکا این اثر در پلتفرم‌هایی مانند Amazon، Bookshop.org، Books-A-Million، Strand Books، Alibris و Biblio عرضه شده است.

در بریتانیا از طریق Amazon UK، Blackwell’s و Hive.co.uk، در آلمان از طریق Buchfreund و Hugendubel، در ایتالیا از طریق LaFeltrinelli و IBS، در هلند از طریق Donner.nl، در دانمارک از طریق Saxo، در اسپانیا از طریق IberLibro، در تایوان از طریق Books.com.tw و در استرالیا از طریق Abbey’s Bookshop در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

عرضه این کتاب در چنین شبکه گسترده‌ای نشان‌دهنده حضور یک اثر علمی چندملیتی در بازارهای فرهنگی و دانشگاهی کشورهای مختلف و دسترسی آن به مخاطبان حوزه‌های مطالعات دین، روابط بین‌فرهنگی، صلح‌پژوهی و علوم انسانی است.

این کتاب نمونه‌ای از همکاری علمی میان پژوهشگران مسلمان و مسیحی از چند کشور است که با هدف بررسی نقش گفت‌وگو، شناخت متقابل و همکاری ادیان در تقویت فرهنگ صلح تدوین شده است.