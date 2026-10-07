اعزام دومین گروه ۲۰۰ نفره ایتام خراسان رضوی به زیارت عتبات عالیات

سید مصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دومین مرحله در سال جاری، ۲۰۰ نفر از ایتام شهرستان‌های تربت‌حیدریه، زاوه، مه‌ولات، خواف، رشتخوار و باخرز با حمایت مالی خیران و حامیان طرح اکرام به زیارت عتبات عالیات اعزام شدند.

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی افزود: این سفر زیارتی با هدف تعمیق باورها و آموزه‌های دینی و بهره‌مندی فرزندان تحت حمایت از فضای معنوی عتبات عالیات انجام شده است.

وی ادامه داد: بخشی از این کاروان را دختران یتیم به همراه مادرانشان تشکیل می‌دهند که این همراهی، علاوه بر بهره‌مندی از آثار معنوی سفر، زمینه حمایت عاطفی بیشتر از فرزندان در طول سفر را فراهم می‌کند.

موسوی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این نهاد در نظر دارد در سال جاری و سال آینده، یک هزار و ۶۰۰ نفر از ایتام تحت حمایت استان را با مشارکت حامیان و خیران به زیارت عتبات عالیات اعزام کند.

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هزینه برآوردشده برای اعزام هر زائر حدود ۱۵ میلیون تومان است که با مشارکت خیران و حامیان تأمین می‌شود.