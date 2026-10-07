ارزیابی عملکرد مبلغات طرح امین در مدارس دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای تبلیغ شهرستان دشتستان با حضور حجت‌الاسلام مصلح امام‌ جمعه دشتستان و دیگر اعضای شورا برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسن مصلح امام جمعه دشتستان ظهر چهارشنبه در این نشست بر اهمیت حضور فعال و هدفمند مبلغان خواهر در مدارس تأکید کرد و گفت: مبلغات طرح امین به‌ عنوان بازوان توانمند حوزه در عرصه تعلیم‌ و تربیت دانش‌آموزان، نقشی کلیدی در جهاد تبیین و مقابله با شبهات دارند و رفع دغدغه‌های آنها برای تحقق تبلیغ مؤثر، اولویت این شوراست.

این نشست با هدف بررسی و آسیب‌ شناسی فعالیت مبلغان دینی در مدارس تشکیل شد و عملکرد مبلغات طرح امین در مدارس شهرستان دشتستان مورد ارزیابی قرار گرفت.

اعضای شورا ضمن بررسی دستاوردها و نقاط قوت حضور مبلغان در محیط‌های آموزشی، درباره چالش‌ها، موانع اجرایی و نیازهای موجود برای ارتقای کیفیت برنامه‌های تبلیغی گفت‌ و گو و تبادل نظر کردند.

در ادامه، راهکارهایی برای رفع مشکلات شناسایی‌ شده مطرح و مقرر شد پیگیری‌های لازم برای تسهیل فعالیت مبلغان در مدارس انجام شود.



همچنین اعضای شورای تبلیغ بر برگزاری همایش مشترک مبلغات طرح امین به میزبانی مدرسه علمیه چهارده معصوم (ع) تأکید کردند. این همایش با هدف تقویت هم‌افزایی، انتقال تجربه‌های موفق و ارتقای توانمندی‌های تبلیغی مبلغان در نیم‌سال جاری در دستور کار قرار گرفت.