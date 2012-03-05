فقرا در اموال ثروتمندان سهم دارند/ منت و اذیت ثواب صدقه را از بین می برد

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا مفسر و پژوهشگر قرآن در مورد برنامه های اسلام برای رفع فقر در جامعه به خبرنگار مهر گفت: اسلام برای انیکه در جامعه فقر نباشد برنامه های گسترده ای دارد؛ اول از همه اسلام به مشکلاتی که فقر می تواند برای جامعه و فرد ایجاد کند، اشاره می کند چه از نظر امنیت و چه از نظر خطراتی که برای ایمان شخص دارد تذکر می دهد.

وی افزود: روایات متعددی درباره آثار سوء فقر در زندگی فردی و اجتماعی و حتی فرهنگی در اسلام وجود دارد و برای درمان این مشکل در اسلام دو نوع برنامه زیربنایی و فوری وجود دارد. اسلام کار و تلاش را از راههای اصلی ریشه کنی فقر می داند و حتی در روایتی پیامبر مکرم اسلام(ص) تلاش برای رفاه خانواده را همچون جهاد توصیف فرمودند.



این پژوهشگر قرآنی تصریح کرد: اسلام علاوه بر تشویق به کار، ثروتمندان جامعه را ترغیب به سرمایه گذاری و ایجاد شغل می کند که این یک برنامه زیربنایی است و برنامه فوری اسلام هم دادن صدقه و زکات است. غیر از وجوب زکات خداوند بر صدقه های مستحبی نیز تأکید شده است.

حجت الاسلام جعفری نیا با اشاره به مصارف زکات افزود: یکی از مصارف زکات "سبیل الله" است یعنی کارهایی که رضایت خدا در آنهاست که مصادیق متعددی دارد که ایجاد شغل یکی از آنهاست و یا در روایات داریم که به فقرا سرمایه کار و حرفه بدهید.در قرآن آمده" و فی اموالهم حق للسائل و المحروم" در اموال شما حقی برای سائل( گدا) و محروم ( فقیری که سؤال نمی کند )است و طبق این آیه فقرا در اموال ثروتمندان سهم دارند و اگر بخواهند سهم بدهند به دو صورت مستقیم فوری و یا کارهای زیربنایی است.

وی با بیان اینکه در اسلام تنبلی به شدت تقبیح و بر کار تأکید شده است، یادآور شد: پیامبر خدا دست کارگر را بوسید و فرمود آتش جهنم بر این دست حرام است. بالاترین تجلیلی که ممکن است رهبر جامعه از یک کارگر داشته باشد با این روایت مشخص است.

وی با تأکید بر جایگاه والای کار و تلاش در اسلام افزود: در روایتی آمده است که روزی پیامبر و اصحاب نشسته بودند و همه تعریف یکی از اصحاب را که غایب بود کردند و پیامبر سؤال کرد بر چه مبنایی این قضاوت را می کنید و آنها گفتند در یک سفری که با هم بودیم در هر منزلی که می رسیدیم این فرد گوشه ای به نماز و قرآن و ذکر مشغول می شد. پیامبر فرمود پس کارهای او را چه کسی انجام می داد؟ گفتند: همه ما افتخار می کردیم که کارهای او را انجام دهیم. پیامبر فرمود: همه شما از او بهترید.

این قرآن پژوه تأکید کرد: این روایت نشان می دهد که در اسلام کسی که کار نکند و سربار جامعه باشد ولو اینکه عبادت کند به شدت محکوم است و ما روایاتی در مذمت کسانی که "کلّ" یعنی "سربار" بر مردم هستند، داریم.

وی درباره انفاق آشکار یا پنهانی نیز گفت: در قرآن آیه ای است که هر دو را قبول دارد و می فرماید" صدقات و نعما" فردی که صدقه ای پنهانی می دهد معلوم است برای رضای خداست اما اگر به آشکار باشد هم ثواب دارد. ولی گاهی ممکن است این انفاق آشکار، به ریا آلوده شود که باز خدا ثوابی به آن عنایت می فرماید، چون نفس عمل خوب است البته اگر این کارهای ریایی به شرک برسد که همه چیز را از بین می برد.

حجت الاسلام جعفری نیا در پایان تصریح کرد: آنچه ثواب صدقه را از بین می برد منت گذاشتن و یا اذیت کردن است اما اگر به ریا نزدیک شود به خاطر خود خوب بودن نفس عمل خدا ثوابش را می دهد.