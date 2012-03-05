نگاهی اجمالی به روند برگزاری انتخابات مجلس نهم در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات مجلس نهم در استان سمنان در حالی به کار خود پایان داد که به گفته علیرضا خلخالی معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان مشارکت 72 درصدی مردم را در برداشته است، که در این خصوص با نگاهی اجمالی به روند انجام آن از ابتدا تا پایان رقابت ها پرداخته ایم.



در مرحله‌ نام نویسی نامزدها در استان سمنان، 54 نفر ثبت نام کرده بودند که از این تعداد، 16 نفر رد صلاحیت شدند و 5 نفر نیز انصراف دادند.



33 نامزد در عرصه‌ انتخابات مجلس نهم در استان سمنان به رقابت پرداختند؛ 9 نامزد در سمنان، 10 نامزد در گرمسار، 9 نامزد در دامغان و 5 نامزد در شاهرود خود را در معرض آرای مردم قرار دادند.



در بزرگترین حوزه‌ انتخابیه‌ی استان سمنان "شهرستانهای شاهرود و میامی"، کمترین نامزد انتخاباتی و در کوچکترین حوزه‌ انتخابیه‌ی این استان‌ "گرمسارو آرادان"، بیشترین نامزد انتخاباتی به رقابت پرداختند.



استان سمنان چهار کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد و برای جمع آوری آرای مردم، 598 شعبه اخذ رای در این استان دایر شد که از این تعداد 407 شعبه "68 درصد" در مناطق شهری و 191 شعبه "32 درصد" در روستاها وظیفه جمع آوری آرای مردم را بر عهده داشتند.



علیرضا خلخالی رئیس ستاد انتخابات استان سمنان تعداد رای اولی ها در این استان را بیش از 9 هزار نفر عنوان کرد.

از کل شعب اخذ رای در استان سمنان 453 شعبه ثابت و 145 شعبه سیار بود.



حوزه‌ انتخابیه‌ شاهرود "شهرستانهای شاهرود و میامی" بدلیل پراکندگی جغرافیایی با 196 شعبه‌ی ثابت و 64 شعبه‌ی سیار، بیشترین شعبه‌ اخذ رای را داشتند.



بیش از 17 هزار نفر در استان سمنان به عنوان عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی، انتظامی و... در انتخابات مجلس نهم مشارکت داشتند.



بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات استان سمنان، در انتخابات دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، شمار واجدان شرایط "18 سال تمام" در این استان بالغ بر 400 هزار نفر بود.



مشارکت مردم استان سمنان در انتخابات مجلس نهم 72 درصد بود.



در انتخابات دوره‌ هشتم مجلس شورای اسلامی نیز میزان مشارکت مردم این استان 96/66 درصد بوده است.



علیرضا خسروی منتخب سمنانی ها و مهدیشهری ها



از کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه سمنان و مهدیشهر "علیرضا خسروی" 31 هزار و 615 رای مردم را به خود اختصاص داد.



در این حوزه انتخابیه از کل آراء ماخوذه به ترتیب "مصطفی کواکبیان" با کسب 26 هزار و 377 رای، "محمد سعیدی " با 12هزار و 988 رای، "سید مهدی هاشمیان" با کسب چهار هزار و 304 رای، "محمد عربی" با کسب 3 هزار و 571 رای، "ابوالقاسم قزوه ای" 2 هزارو 887 رای، "دلدار خیرآبادی" با یک هزارو 945 رای، "رقیه انصاری جعفری" 858 رای و "عباسعلی امینیان" 292 رای آورده اند.



همچنین آرای ماخوذه باطله در این حوزه انتخابیه 6565 رای بوده است.



مردم شاهرود و میامی برای بار چهارم کاظم جلالی را راهی مجلس کردند



در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی "دکتر کاظم جلالی" به عنوان منتخب این شهرستانها در مجلس نهم بیشترین آرا را به خود اختصاص داد.



وی 71 هزار و 331 رای را اخذ کرد و برای بار چهارم به مجلس شورای اسلامی راه یافت.



در سایر نتایج آرای نامزدهای این شهرستانها از کل 123 هزار و 333 رای ماخوذه به ترتیب "عباسعلی غلامی" با کسب 28 هزار و 217 رای، "احمدرضا شامبیاتی" با 8 هزار و 723 رای، "ابوالقاسم عربیون" با کسب سه هزار و 759 رای و "غلامرضا شاهینی" با 3 هزار و 211 رای قرار دارند.



آرای صحیح ماخوذه 115 هزارو241 رای و آرای باطله ماخوذه در حوزه انتخابیه شهرستان شاهرود هشت هزار و 99 رای بوده است.



کاظم جلالی تنها نماینده فعلی استان سمنان است که بار دیگر به خانه ملت راه یافت.



دامغانی ها عبدالرحمان رستمیان را به مجلس نهم فرستادند



در حوزه انتخابیه دامغان 9 نامزد، خود را در معرض آرای مردم قرار دادند و مردم با مشارکت گسترده خود، 50 هزار و 70 رای به صندوقهای آرا ریختند و "عبدالرحمن رستمیان" 16 هزار و 974 رای را به خود اختصاص داد و وارد بهارستان شد.



در سایر نتایج آرای نامزدهای این شهرستان از کل 50 هزار و 70 رای ماخوذه به ترتیب " ابوالفضل حسن بیگی " با کسب 16 هزار و 458 رای، " حسن ملک محمدی " با 7 هزار و 76 رای، " موسی باقری " با کسب دو هزار و 326 رای، " حیدر مطلبی نژاد" با دو هزارو 167 رای، " علی اکبر مرآتی" با یک هزار و 801 رای،" رضا خراسانی " با 974 رای،" ابوالفضل خراسانی " با 536 رای و " عباس باقری " با 325 رای قرار دارند.



آرای باطله ماخوذه نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان دامغان یک هزار و 396 رای بوده است.



غلامرضا کاتب به عنوان منتخب مردم گرمسار به مجلس نهم راه یافت



در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان از مجموع 43 هزار و 219 رای ماخوزه "غلامرضا کاتب" با کسب 16 هزار و 672 رای بیشترین آرای مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان را از آن خود کرد و به عنوان منتخب مردم به مجلس نهم راه یافت.



در این حوزه 10 نامزد انتخاباتی برای کسب کرسی نمایندگی گرمسار در مجلس شورای اسلامی رقابت کردند، که در سایر نتایج آرای نامزدهای این شهرستانها از کل 43 هزار و 219 رای ماخوذه به ترتیب "پروین احمدی نژاد" با کسب 15 هزار و 552 رای، "عبدالرضا ترابی" با سه هزار و 137 رای، "محمود بلوچی " با کسب دو هزار و 526 رای، "احمد اسدی " با کسب یک هزار و 310 رای، "قاسم فراوان" با کسب یک هزار و 171 رای، "غضنفر قباخلو " با کسب 536 رای، "علی جویا " با کسب 192 رای، "محمد شاه حسینی" با کسب 169 رای و "جواد مسعودی " با کسب 137 رای آورده اند.



آرای باطله ماخوذه نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای گرمسار و آرادان یک هزار و 817 رای بوده است