موسسه رسانه های تصویری جایزه امید را اهدا نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم ایباف از تاریخ 15 لغایت 20 اسفند ماه در شهر مورسیای اسپانیا در دو بخش رقابتی و غیررقابتی و با محوریت نمایش فیلم های کوتاه، مستند و داستانی، تقدیر از بزرگان سینما ، بررسی فیلمهای دانشجویی و بزرگداشت فیلمسازان برپا شد.

موسسه رسانه های تصویری با هدف بنا نهادن رویکرد تصویر سازی سینما از زیبایی زندگی و تشویق فیلمسازان به ساخت فیلم هایی با این مضمون، در نظر داشت در این دوره جشنواره ایباف جایزه ای تحت عنوان جایزه امید به مبلغ دو هزار یورو به بهترین فیلم مستند یا داستانی که توانسته باشد مفهوم امید را در کنار خلاقیت به زیبایی به تصویر کشیده باشد اهدا کند اما به دلیل برخورد نامناسب سفارت اسپانیا در تهران و عدم اعطای ویزا به داوران معرفی شده از سوی موسسه جهت انتخاب و اهدای جایزه، موسسه رسانه های تصویری انصراف خود را از اهدا این جایزه به دفتر جشنواره ایباف اعلام کرد.



