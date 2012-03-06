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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

در کردستان/

امدادگران هلال احمر جان 5700 مسافر گرفتار در برف و کولاک را نجات دادند

امدادگران هلال احمر جان 5700 مسافر گرفتار در برف و کولاک را نجات دادند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت: در پی بارش سنگین برف و انسداد محورهای مواصلاتی استان با تلاش های شبانه روزی امدادگران پنج هزار و 692 نفر گرفتار در برف و کولاک نجات یافتند.

آرش لهونی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان کردستان از روز 12 اسفند ماه با وضعیت بحرانی رو به رو شد و بارش های شدید برف باعث مسدود شدن راه های مواصلاتی استان شد و هزاران مسافر در جاده های کردستان اسیر برف و کولاک شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از تشکیل ستاد بحران در استان نیروهای امدادگر جمعیت هلال احمر استان کردستان در قالب 55 تیم عملیاتی و متشکل از 260 امدادگر در محورهای استان مسقر و عملیات نجات مسافران گرفتار در برف و کولاک را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان ادامه داد: در پی سنگین شدن برف و مسدود شدن بیش از پیش جاده های کردستان، استان های کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و قزوین با اعزام نیروهای امدادی و تجهیزات خودرویی و آمبولانس کار امدادرسانی به حادثه دیدگان را انجام دادند و به جمعیت هلال احمر استان و سایر دستگاه های همکار یاری دادند.

لهونی یادآور شد: پس از تلاش های شبانه روزی امدادگران شش هزار و 550 نفر که در جاده های استان اسیر برف و کولاک شده بودند در محل های امن اسکان داده شده و بیش از 100 نفر نیز به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

وی در ادامه گفت: همچنین تیم های تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کردستان 40 نفر از اهالی روستاهای "حیدر آباد"، "زکی بک" و "تازه آباد آصف" را که در معرض سرمازدگی شدید قرار داشتند با استفاده از بالگرد به مراکز درمانی شهرستان دیواندره منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان افزود: طی چند روز گذشته امدادگران جمعیت هلال احمر جان پنج هزار و 692 نفر مسافر را نجات دادن، شش هزار و 550 نفر را اسکان و چهار هزار و 91 بسته مواد غذایی را در میان مردم و مسافران توزیع کردند.

لهونی در پایان اظهار داشت: در این عملیات بیش از 50 دستگاه آمبولانس و خودرو کمکدار به صورت شبانه روزی و دو فروند بالگرد خدمات امدادی به مردم گرفتار در برف و کولاک را ارائه دادند.

وی در پایان گفت: علیرغم مساعد شدن وضعیت جوی در سراسر استان در حال حاضر کار امدادرسانی به مردم در شهرستان دیواندره همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1552945

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