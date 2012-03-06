مشهد میزبان مسابقات شطرنج قهرمانی جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی از میزبانی مشهد طی سال آینده در مسابقات قهرمانی جهان و مسابقات بین‌المللی این رشته خبر داد.

محمدرضا وجدانی اظهار کرد: با توجه به نگاه ویژه‌ای که فدراسیون شطرنج به دلیل فعالیت های موفق خراسان رضوی طی سال های گذشته به هیئت استان دارد، وقایع بزرگ این رشته ورزشی با هماهنگی خراسان رضوی برنامه ریزی می شود.

وی افزود: براین اساس برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی جهان، مسابقات بین المللی، بیست و یکمین دوره مسابقات فجر و برگزاری کلاس‌های داوری درجه یک در فروردین ماه 91 ویژه مربیان، همچنین میزبانی دوره های مربیگری با حضور مربیان تیم ملی از اهم فعالیت های این هیئت در سال 91 خواهد بود.

وی با اشاره به عملکرد این هیئت در سال 90، تصریح کرد: کسب عنوان هیئت برتر کشور طی 2 سال متوالی، از دیگر افتخارهای این هیئت محسوب می شود و امید است هیات شطرنج خراسان رضوی برای سومین سال پیاپی نیز این عنوان را تصاحب نماید.

وی با اشاره به فعالیت های این هیئت در بهمن ماه امسال، عنوان کرد: سه رویداد ورزشی شامل: میزبانی مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی کشور، برگزاری دومین دوره جام بین‌المللی فردوسی و به طور همزمان میزبان پنجمین دوره جام بین المللی بانوان فجر با عنوان "خیام بزرگ" در بهمن ماه سال 90 از سوی هیئت شطرنج خراسان رضوی برگزار شده است.

سیاست گذاری ورزش بانوان خراسان رضوی بر اساس ارزش های دینی است

مسئول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: سیاست گذاری اصولی این حوزه در سال 91، بر اساس ارزش های دینی و اسلامی خواهد بود.

رامش رامشینی اظهار داشت: تقویت و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های بانوان، تعامل بیشتر با ارگان‌ها و برگزاری مسابقات و یا اعزام ورزشکاران به برنامه های ورزشی، همچنین برگزاری کلاس های آموزشی از اهم برنامه های ورزشی بانوان خراسان رضوی در سال آینده است.

وی با اشاره به حضور فعال بانوان استان در فعالیت‌های مختلف ورزشی و کسب مقام های گوناگون و مدال‌های رنگارنگ مسابقات برون مرزی، تصریح کرد: حضور حدود 120 بانوی ورزشکار از خراسان رضوی طی سال‌های اخیر در اردوهای تیم ملی، موجب کسب افتخار بزرگ دیگری برای ورزش استان شده است.

رامشینی در خصوص اقدامات انجام شده در این حوزه طی سال جاری، گفت: برگزاری و اعزام ورزشکاران به کلاس های کوتاه‌مدت مربیگری، داوری، توجیهی و بازآموزی، برگزاری و اعزام به مسابقات مختلف داخلی، استانی و کشوری، لیگ، بین المللی و برون مرزی از جمله مواردی است که در ماه های گذشته انجام شده است.