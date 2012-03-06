63 هزار عدد مواد محترقه در استان قزوین کشف شد

سرهنگ محمد قربان عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس امنیت عمومی قزوین از طریق منابع مردمی از تهیه و فروش مواد محترقه توسط فردی در یکی از خیابانهای اصلی شهر در محل حاضر و ضمن دستگیری متهم 28 هزار و 659 عدد انواع مواد محترقه از وی کشف و ضبط کردند.



وی یادآورشد: همچنین ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان تاکستان پس از اطلاع از فروش مواد محترقه در یک واحد صنفی فروش داروهای گیاهی در خیابان امام این شهر موضوع را بررسی و پس از اطمینان از صحت خبر با هماهنگی قضایی از مغازه بازرسی و 26 هزار و 720 عدد مواد محترقه کشف و ضبط کردند.



معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در اقدام دیگری ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان البرز با اجرای طرح مبارزه با خرید و فروش مواد محترقه از یک واحد صنفی لوازم التحریر این شهرستان بازرسی و پنج هزار عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط کردند.



عسگری بیان کرد: ماموران انتظامی کلانتری محمود آباد قزوین نیز با اجرای این طرح فردی را حین فروش مواد محترقه دستگیر و یک هزار و 500 عدد انواع مواد محترقه از وی کشف و ضبط کردند.



وی دستگیری دو نفر و کشف یک هزار و 845 عدد انواع مواد محترقه را از عملکرد انتظامی ماموران شهرستانهای بوئین زهرا و آبیک در روز گذشته برشمرد.

نیروی انتظامی با تولید کنندگان و فروشندگان مواد محترقه برخورد خواهد کرد

همچنین معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی استان قزوین در چهارشنبه آخر سال با تولیدکنندگان، فروشندگان و کسانی که این مواد را نگهداری می کنند برخورد خواهد کرد.



وی یادآورشد: در چهارشنبه آخر هر سال شاهد برخی بی نظمی ها و اخلال در عبور و مرور توسط برخی از نوجوانان و جوانان که با افروختن آتش اقدام به این کار می کنند هستیم.



سرهنگ عسگری عنوان کرد: این کار هر ساله متاسفانه با رفتارهای پرخطر و استفاده از مواد محترقه غیر مجاز و ارتکاب اعمال مغایر با شئونات همراه می شود.



وی اظهارداشت: در این راستا برخی از عناصر فرصت طلب و سودجو نیز با بهره گیری از این روز خاص اقدام به ساخت، تهیه و توزیع مواد محترقه و منفجره بین جوانان می کنند که متاسفانه علیرغم اطلاع رسانی های مکرر از سوی رسانه های گروهی در خصوص تبعات سوء و خسارت های مالی و صدمات جسمی ناشی از استفاده آن بازهم شاهد بکارگیری این مواد توسط جوانان هستیم.



سرهنگ عسگری افزود: در این راستا نیروی انتظامی بر اساس وظیفه ذاتی خود در حفظ نظم و امنیت جامعه با کسانی که در روز چهارشنبه آخر سال اقدام به بی نظمی در عبور و مرور و امنیت جامعه کنند برخورد و این افراد پس از دستگیری تا 15 فروردین سال 91 در بازداشت خواهند بود.



وی گفت: همچنین خودروهایی که در این روز نظم عمومی را برهم زنند خودروهای آنان متوقف و تا تاریخ یاد شده به پارکینگ منتقل خواهد شد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: از شهروندان می خواهیم اخبار و اطلاعات خود را مبنی بر نگهداری و فروش هرگونه مواد محترقه و منفجره توسط افراد سودجو با سامانه پلیس 110 در میان گذارند.