تمبر و فیلم مستند شهید "هدایت الله طیب" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد شامگاه سه شنبه در این مراسم گفت: جهان هستی به خاطر پیامبر(ص) و اهل بیتش(ع) آفریده شده و هر عضوی در این جهان اگر فرمان خدا، پیامبر و اهل بیت را ببرد زنده است و در غیر این صورت مرده ای بیش نیست.

مرتضی رهنما افزود: امثال شهید هدایت الله طیب و دیگر شهدا همیشه زنده هستند زیرا فرمان بردار اهل بیت عصمت و طهارت بودند.

وی ریشه انقلاب اسلامی را تفکر شیعی دانست و گفت: مردم مومن ایران در انقلاب خون دادند و ولایت فقیه را انتخاب کردند و جنگ یکی از هزینه های این انتخاب بود.

رهنما بیان داشت: ملت ایران برای پاسداری از انقلاب اسلامی همیشه آماده هزینه دادن هستند و ترسی از تهدیدهای دشمنان ندارند.

وی همچنین اظهار داشت: شهداء به ما نیازی ندارند و این ما هستیم که باید خودمان را به این ریشه ها پیوند بزنیم تا به سعادت برسیم.

رهنما بر تداوم برگزاری برنامه هایی برای تبیین فرهنگ شهادت در استان تاکید کرد و افزود: برای معرفی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به کاخ ها نیست بلکه در همین کوخ ها هم می شود شهدا را به نسل جوان معرفی کرد.

رئیس حوزه هنری استان هم در این مراسم گفت: امروز سینمای هالیود به ساخت شخصیت های خیالی برای الگوسازی می پردازد اما ما با این همه قهرمانان حقیقی که داریم، هنوز کار زیادی نکرده ایم.

رضا پارسیان نژاد افزود: امثال شهید هدایت الله طیب هنوز به خوبی معرفی نشده اند و دستگاههای فرهنگی در طول 30سال گذشته در این زمینه کوتاهی کرده اند.

وی بر الگوسازی قهرمانان دفاع مقدس برای نسل جوان تاکید کرد و گفت: باید با زبان هنر که زبانی تاثیرگذار و ماندگار است برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کرد.

رئیس حوزه هنری استان همچنین گفت: برخی دستگاههای فرهنگی استان در مظلومیت به سر می برند و هنوز در ساختمانهای استیجاری مسکونی فعالیت می کنند.

وی از معاون استاندار خواست برخی ساختمانهای اداری مازاد به دستگاههای فرهنگی واگذاری شود.

پارسیان نژاد همچنین از دست تولید بودن چندین کتاب در حوزه دفاع مقدس خبر داد و گفت: یکی از این کتاب ها خاطرات "عزیز قلی کافیانی" رزمنده هم استانی است که در دوران جنگ، 76 تانک دشمن را منهدم کرده بود.

در پایان این مراسم فیلم شهید هدایت الله طیب به کارگردانی محمد موسوی و وحید شیخی یگانه پخش شد و تمبر این شهید بزرگوار با حضور مسئولین استانی رونمایی شد.

همچنین در این مراسم از خانواده و یکی از همرزمان آن شهید بزگوار تجلیل شد.

به گزارش مهر، شهید هدایت الله طیب از موسسان انجمن اسلامی دانشجویان آمریکاست که در اوایل دفاع مقدس به کشور باز می گردد و در عملیات فتح المبین به فیض عظیم شهادت نائل می شود.