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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

نخست‌ وزیر گرجستان: پارلمان اروپا جز دروغ‌ پراکنی کاری نکرده است

نخست‌ وزیر گرجستان: پارلمان اروپا جز دروغ‌ پراکنی کاری نکرده است

نخست‌ وزیر گرجستان در سخنانی اعلام کرد: پارلمان اروپا هیچ اهمیتی ندارد؛ همه به‌ خوبی می‌دانند که این نهاد اخیرا جز دروغ‌پراکنی کاری نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا آذ، ایراکلی کوباخیدزه نخست‌ وزیر گرجستان امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: پارلمان اروپا هیچ اهمیتی ندارد. همه به‌ خوبی می‌دانند که این نهاد اخیراً جز دروغ‌ پراکنی کاری نکرده است.

وی سپس اظهار داشت که تلاش‌ها برای سیاسی کردن رسیدگی‌ های قضایی، مستقیماً با اصل حاکمیت قانون در تضاد است.

نخست‌ وزیر گرجستان افزود: بسیار تأسف‌ بار است که یک نهاد اروپایی خاص این موضوع را درک نمی‌ کند. آن‌ها تلاش دارند تا بر تصمیم دادگاه اعمال نفوذ سیاسی کنند. البته که موفق نخواهند شد، اما به‌هیچ‌وجه متوجه نیستند که دخالت سیاسی، به‌ویژه در امور مربوط به فعالیت‌های دادگاه قانون اساسی، غیرقابل‌قبول است.

شایان ذکر است که امروز در پارلمان اروپا، بحثی با موضوع «تلاش‌های حزب حاکم رویای گرجستان برای ممنوعیت فعالیت احزاب مخالف در گرجستان» برگزار خواهد شد.

انتظار می‌رود در پی این گفتگوها، فردا قطعنامه‌ای انتقادی به تصویب برسد.

گفتنی است که دادگاه قانون اساسی گرجستان پیش‌تر رسیدگی به شکایتی را که از سوی حزب حاکم «رویای گرجستان» برای انحلال احزاب مخالف مطرح شده، آغاز کرده است.

کد مطلب 6971156

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