تظاهرات نیویورکی ها در اعتراض به نرخ بیکاری/ آمریکا 14 میلیون بیکار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حدود 5 هزار معترض آمریکایی روز گذشته با تشکیل یک صف 5 کیلومتری در مرکز شهر نیویورک اعتراض خود را به افزایش نرخ بیکاری در ایالات متحده اعلام کردند.

معترضین با حمل برگه های اخراج، مسافتی را از وال استریت تا میدان "یونیین" پیاده روی کردند تا توجه همگان را به 14 میلیون بیکار در آمریکا جلب کنند.

این تظاهرات موسوم به "صف" تکرار اعتراضات سال 2004 است که به دعوت هنرمندان و اعضای اتحادیه های کارگری و شهروندان آمریکایی برگزار شد.

افزایش شمار بیکاران و بدتر شدن اوضاع اقتصادی در آمریکا درحالی است که "بن برنانکه" رئیس انجمن مدیران ذخایر فدرال آمریکا (بانک مرکزی ایالات متحده) اخیرا در یک سخنرانی در ماساچوست گفت: بحران اقتصادی اروپا تاثیر بسیار عمیق و طولانی را بر اقتصاد، سیاست و جامعه آمریکا می گذارد.

اظهارات بن برنانکه در حالی مطرح می شود که غرب با بدترین بحران مالی دست و پنجه نرم می کند و در این راستا مردم با برپایی تظاهرات گسترده نارضایتی خود را از عملکرد دولتمردان، شکاف طبقاتی موجود، افزایش میزان بیکاری و سیاست های ریاضت طلبانه دولت نشان می دهند.