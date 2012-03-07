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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

استاد دانشگاه:

عرفان های کاذب خطری جدی برای جامعه بشری است

عرفان های کاذب خطری جدی برای جامعه بشری است

مریوان - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان گفت: عرفان های کاذب و نوظهور خطری جدی برای جامعه بشری و جامعه اسلامی به شمار می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجی لو صبح چهارشنبه در دوره آموزشی شناخت عرفان های حقیقی و کاذب و جریان شناسی نحله های انحرافی در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان اظهار داشت: در دین اسلام تنها عرفان حقیقی و اعتقاد به خداوند مورد تایید قرار گرفته است و مسلمانان بسیاری نیز به واسطه این اعتقادات با عرفان حقیقی به درجات عالیرتبه خداشناسی رسیده اند.

وی افزود: در عرفان حقیقی هدف نهایی رسیدن انسان به کمال شناخت الهی و فلسفه خلق انسان است و تنها خداوند به عنوان قدرت مطلق در جهان شناخته می شود و سایر موارد مطرح شده توسط انسانها مردود و غیرقابل قبول است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از ویژگی مهم عرفان حقیقی مخالف نبودن اعتقادات و باورهای دینی با عقل است چرا که خداشناسی و شریعت اسلام بر اعتقادات قلبی و عقلی تاکید دارد.

حاجی لو یادآور شد: عرفان حقیقی بر خلاف عرفان های کاذب هیچ مغایرتی با دنیا ندارد و دنیا ستیز نیست و دنیا را پلی برای رسیدن به آخرت می داند و به همین دلیلی برای تمامی ابعاد زندگی بشر برنامه ها و دستور ارائه کرده است.

وی در ادامه گفت: در عرفان های کاذب و نوظهور نه تنها دنیا را در تقابل با جهان آخرت می بینند بلکه گذشته را انکار و آینده را نیز قبول ندارند.

حاجی لو اظهار داشت: در سال های اخیر شیطان پرستان با استفاده از موسیقی و شعر سعی در گسترش این فرقه عرفانی کاذب را دارند که برای خود نیز تبلیغات فراوانی کرده اند که با آگاهی و بصیرت جوانان با استقبال زیادی رو به رو نشده اند و باید این اطلاع رسانی و آگاهی در بین جوانان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

دوره آموزشی شناخت عرفان های حقیقی و کاذب و جریان شناسی نحله های انحرافی به منظور آشنایی و آگاهی دانشجویان به عنوان قشر تاثیرگذار جامعه به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 1554030

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