مازندران میزبان جشتواره حجاب شد

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این جشنواره که از سوی یاوران نماز شهرستان بابل و مشارکت این اداره کل و دیگر دستگاهها برگزار می شود اقدام به فراخوان کرده است.

وی افزود: فراخوان این جشنواره در قالب های هنری شامل فیلم، کلیپ، عکس، کاریکاتور، نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، فیلم نامه، نمایشنامه، هنرهای دستی و تجسمی، تندیس و در قالب علمی و ادبی شامل مقاله و پژوهش تألیفات، پایان نامه، شعر، داستان کوتاه و بلند، قطعه ادبی و وبلاک نویسی است.

مدیر کل اوقاف مازندران با اشاره به محورهای فراخوان مقاله گفت: فراخوان این جشنواره محورهایی نظیر نقش عوامل گوناگون در توسعه و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، شیوه ها و روشهای مؤثر در گسترش و اشاعه فرهنگ پوشش، آثار و اهمیت و اسرار حجاب و عفاف، تحلیل و بررسی و خاطرات حجاب من با 27 موضوع است.

سهرابی گفت: تمامی شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا بیستم فروردین سال 91 به آدرس دبیرخانه در بابل چهار راه شهدا دفتر یاوران نماز ارسال کنند.

وی افزود: زمان تجلیل از منتخبان آثار برگزیده و اهدا جوایز به برترینهای جشنواره خرداد سال 91 است.