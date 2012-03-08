اردوهای راهیان نور تجدید میثاق با شهدای دفاع مقدس است

سرهنگ محمد ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اعزام خواهران و برادران بسیجی از تمامی رده‌ ها و اقشار مختلف بسیج در قالب کاروان ‌های راهیان نور به منظور تجدید عهد و پیمان مجدد با رهبر معظم انقلاب و تجدید میثاق با آرمان ‌های شهدا به ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس و پاسداری از ارزش‌ های انقلاب اسلامی است.

وی گفت: این اعزام با هدف آشنایی بیشتر نسل جوان با ارزش‌ های دفاع مقدس، ایثار و شهادت رزمندگان و شهدا، ترویج تفکر بسیجی، انتقال فرهنگ ایثار و مقابله با جنگ نرم دشمنان انجام می ‌شود.

وی افزود: اعزام کاروان راهیان نور در دو مرحله با شرکت بیش از 750 نفر زائر سرزمین ‌های نور و کربلای ایران با کمک 18 دستگاه اتوبوس به مدت یک هفته برای بازدید از مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس به استان خوزستان انجام می شود.

فرمانده سپاه زابل بیان داشت: این اعزام به منظور افزایش معنویت دینی و بصیرت سیاسی در بین نسل جوان جامعه از سطح پایگاه‌ های مقاومت بسیج انجام می‌ شود.