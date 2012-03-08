به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته امداد تلاش بسیار زیادی در راستای تحقق اهداف و وظایف خود در استان بوشهر انجام شده است که برگزاری جشن نیکوکاری یکی از این موارد است که هر ساله با نظم خاصی برگزار می شود.

وی ادامه داد: مردم استان بوشهر در سال گذشته سه میلیارد و 900 میلیون ریال در جشن عاطفه‌ها و چهار میلیارد و 200 میلیون ریال نیز در جشن شکوفه‌های امسال کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر به استقرار یک‌هزار و 61 پایگاه در سطح استان بوشهر برای برگزاری جشن نیکوکاری اشاره کرد و افزود:821 پایگاه به صورت ثابت و 240 پایگاه سیار در نقاط مختلف استان بوشهر کمک های مردمی را جمع‌آوری می‌کنند.

وی ادامه داد: کمک‌های جمع‌آوری شده در مدارس به دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش و غیر تحت پوشش امداد داده می‌شود و کمک‌های پایگاه‌های دیگر نیز به دیگر نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد پرداخت خواهد شد.

محبی از تحت پوشش بودن سه هزار و 500 یتیم زیر 18 سال در استان بوشهر خبر داد و افزود: تا کنون 10 هزار حامی برای این یتیمان شناسایی شده‌اند.

وی ادامه داد: هدف ما این است که اهداف و سیاست‌هایی را که دولت برای این نهاد ترسیم کرده محقق شود که دراین ارتباط اقدامات و فعالیتهای چشمگیری توسط این نهاد از جمله دربحث توانمندسازی، خوداتکایی و خودکفایی به عنوان یکی از اولویت‌ها و باورهای اصلی کمیته در دهه چهارم که دهه پیشرفت و توسعه همراه با عدالت نامگذاری شده، انجام گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر اضافه کرد: سعی خواهیم کرد پتانسیل و ظرفیت‌های خانوارهای تحت پوشش که گسترده و ابعاد مختلفی دارد شناسایی و سپس برای بارورکردن ظرفیت‌های موجود اقدامات اساسی انجام شود.