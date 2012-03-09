عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

آسیا

- زلزله 6 ریشتری منطقه "سین کیانگ" در شمال غرب چین را لرزاند.

- آتش سوزی باعث تخریب 95 منزل مسکونی در فیلیپین شد.

خاورمیانه

-"کوفی عنان" نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه غرب راه حل سیاسی را تنها روش ممکن برای حل بحران سوریه توصیف کرد.

- روسای جمهوری تونس و ترکیه بر حل بحران سوریه به روشی دیپلماتیک تاکید کردند.

آمریکا

- تیراندازی در آمریکا دو کشته و 7 زخمی برجا گذاشت.

- وزیر امور خارجه آمریکا از آمادگی کشورش براری همکاری با روسیه خبر داد.

- رئیس جمهوری آمریکا با همتای افغانی خود درباره اوضاع امنیتی در این کشور جنگ زده گفتگو کرد.

اروپا و روسیه

- فعالان انگلیسی در اعتراض به سیاستهای سلطنتی ملکه الیزابت تظاهرات کردند.

- معاون وزیر امور خارجه روسیه ضمن مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در سوریه به کارگیری خشونت علیه دمشق را غیرقابل قبول خواند.

- روسیه، لیبی را به آموزش مخالفان سوری متهم کرد.