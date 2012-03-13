کلوان؛ صاحب طبیعتی بکر و میزبانی زیبا برای مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، روستای کلوان در حاشیه جاده کرج - چالوس ودر میان دو کوه مرتفع "ناز" و "کهار" قرار گرفته و چشم اندازی زیبا از شکوفه گیلاس و سیب، گلهای وحشی، دو رودخانه و ... را در اطراف خود دارد.

روستای کلوان آخرین روستای محله سیرا بخش آسارا کرج است و با جمعیت بیش از 200 خانوار و وسعتی بیش از هزار هکتار، بالاتر از سایر روستاهای این محله قرار دارد.

دلیل نامگذاری این روستا به "کلوان" این است که این روستا نسبت به روستاهای همجوار خود در محل مرتفع و بلندتری قرار گرفته و به همین دلیل، "کلوان" به معنای بلندی، نامیده شده است.

یکی از مواردی که در خصوص روستای کلوان بسیار زیبا و قابل توجه است، وجود دو رودخانه خروشان و فراوانی آب زلال و مواج در این روستا است.

زندگی ساده روستایی، صدای زمزمه رودخانه و درخشش شکوفه ها در روستای کلوان، انسان را به تحسین قدرت خداوندی وامی دارد.

بهره مندی از زیبایی های کلوان به افزایش آرامش روحی گردشگران کمک می کند

گردشگرانی که به روستای زیبای کلوان می آیند، می توانند از مناظر زیبا و خیره کننده طبیعت این روستا بهره مند شوند و بهره مندی از این مناظر به افزایش آرامش روحی بازدیدکنندگان و گردشگران نیز کمک می کند.

همچنین گردشگران با حضور در این روستا می توانند از سوغاتی های زیبای این روستا مانند زیله (نوعی حلوا از پنیر و روغن) و فراورده های لبنی محلی (ماست، پنیر، کره) نیز بهره مند شوند.

میوه های تازه چیده شده و مرغوب از جمله سیب کلوان و گوجه سبز که در زبان محلی به آن آلوچه می گویند، سبزی های کوهی (از جمله شورک و والک و غزیانه) و نان محلی ( فطیر یا "دستی نان") از دیگر سوغاتی های روستای کلوان است.

البته بازدیدکنندگان بهتر است از صنایع دستی این روستا از جمله جمله جاجیم و حصیربافی نیز غافل نشوند زیرا این صنایع دستی می تواند سوغاتی خوبی باشند.

کلوان با کشاورزی و دامداری، گستره فعالیتهای خود را کاملتر می کنند

روستاییان روستای کلوان با اشتغال در زمینه کشاورزی و دامداری، گستره فعالیتهای خود را کاملتر می کنند و محصولاتی تولید می کنند که طرفداران زیادی در منطقه و نیز در میان گردشگران دارد.

وجود رودخانه کرج موجب شده که روستای کلوان، زمینه های فعالیتهای گوناگون کشاورزی و منابع طبیعی را داشته باشد که این امر، بسیار مطلوب است و ظرفیتهای مطلوبی را فراهم آورده است.

البته روستای کلوان به موازات داشتن همه محاسن یادشده، جذابیتهای تاریخی نیز دارد که خانه های تاریخی قدیمی ساخته شده از چوب و گل، از این موارد هستند.

از میان خصوصیات این خانه ها می توان به در چوبی با کلون، ایوان و کوچکی و سادگی بنا اشاره کرد که این امر بر زیبایی های این خانه ها افزوده است.

وجود امکانات خدادادی در کلوان، زمینه های رونق گردشگری را فراهم کرده است

وجود امکانات خدادادی از جمله درختان سرسبز بلند، رودخانه پرآب،، بافت سنتی روستایی، زلال بودن آب چشمه ها، آب و هوای مطلوب و ... این امکان را فراهم آورده که در آینده ای نزدیک بتوانیم شاهد رونق بیش از پیش گردشکری در روستای کلوان باشیم.

باغهای میوه و وجود قله های زیبا در نزدیکی روستای سرسبز کلوان از دیگر مواردی است که امکان رونق گردشگری در این روستا را فراهم کرده است.

امید است با استفاده مطلوب از امکانات خدادادی در روستای کلوان، توسعه و رونق گردشگری در این روستا محقق و زیبایی ها و جاذبه های توریستی این روستا به همه علاقمندان شناسانده شود.

رونق گردشگری در کلوان موجب ایجاد فرصتهای شغلی نیز می شود

تحقق این امر، می تواند فرصتهای شغلی قابل توجهی را نیز فراهم کند که این امر ارتقای کیفی و کمی وضعیت اشتغال در روستای کلوان کمک خواهد کرد.

همچنین توجه مسئولان و تلاش آنها در راستای افزایش رونق گردشگری روستای کلوان، نتایج مطلوبی در زمینه های مربوطه از جمله زمینه های زیست محیطی و فرهنگی به همراه خواهد داشت.

روستای کلوان در نزدیکی جاده کرج - چالوس قرار گرفته و از کیلومتر 45 جاده کرج – چالوس، 9 کیلومتر تا کلوان فاصله است و توسط جاده فرعی به این روستا می رسیم.

با توجه به در پیش بودن ایام نوروز، لازم است جاذبه های گردشگری روستای کلوان و سایر روستاهای کرج و استان البرز معرفی شود تا مسافران نوروزی که قصد سفر به مناطق شمالی کشور را دارند، به این روستاها نیز بیایند.

با توجه به نزدیکی بسیاری از روستاهای کرج به جاده چالوس، این امکان فراهم می شود که مسافران نوروزی که برای رسیدن به مناطق شمالی کشور از جاده چالوس می گذرند، به این روستاها نیز سری بزنند و برای چندساعتی هم که شده، از جاذبه های گردشگری این روستاها بازدید کنند.